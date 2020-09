“Mini lockdown della città”. Coronavirus, succede in Italia dopo aumento contagi

Si parla di mini lockdown per una località italiana. Siamo a La Spezia, dove si parla di sospensione di tutte le manifestazioni o riunioni, in luoghi pubblici o privati. Ristoranti, bar e pub aperti, ma solo con servizio al tavolo, riservato a componenti dello stesso nucleo familiare (o congiunti), rispettando la distanza di un metro tra un cliente e l’altro. Stop alle visite nelle strutture socio-sanitarie, a meno di esigenze straordinarie. Divieto di utilizzo dei giochi per bambini, in giardini e ville, mezzi pubblici a numero chiuso, con solo i posti a sedere fruibili al 100%. Un mini lockdown, per evitare che la situazione degeneri. È questo il piano che sta valutando la Regione, d’intesa con il Comune della Spezia – dove si concentra la larga maggioranza dei casi – per arginare la recente ondata di contagi.

Tuttavia nessuna di queste misure è stata assunta ieri, anche sulla scorta degli ultimi dati, che sono in parte confortanti. "Abbiamo 26 nuovi casi alla Spezia – ha spiegato il presidente della Regione, Giovanni Toti – sono meno del giorno precedente. Il dato più sensibile resta quello degli accessi in ospedale". I ricoverati, in tutta la Liguria, a ieri erano 96, con un contributo decisivo del territorio spezzino: 64, con 10 pazienti più dell'altro ieri (19 in Liguria) e 6 sottoposti a cure intensive. I casi positivi in Liguria sono saliti a 1951, con 64 nuovi contagiati.















E ancora: "Stiamo ragionando su diverse possibili misure", ha aggiunto il governatore. Tra queste, quella principe potrebbe essere la mancata riapertura delle scuole, nella sola provincia della Spezia, in via precauzionale. "È una delle iniziative che stiamo valutando ma non abbiamo, ripeto non abbiamo, né come Regione né il sindaco, preso alcuna decisione in questo senso".























C'è da dire che la Procura della Spezia ha aperto un'inchiesta sul boom di contagi. L'obiettivo è ricostruire la catena di eventi che ha portato, nel giro di una settimana, a far schizzare fino a quota 452 il numero dei positivi. Il procuratore capo Antonio Patrono e il sostituto Elisa Loris, che ipotizzano il reato di epidemia colposa per ora a carico d'ignoti, hanno delegato le indagini alla Guardia di finanza che dovrà mappare tutte le infezioni accertate.



Gli investigatori faranno il punto anche sui pazienti ricoverati in ospedale, cercando di chiarire eventuali collegamenti con feste o altri eventi d’aggregazione dove non sono state osservate le norme anti-Covid: in primis uso di mascherine e rispetto della distanza sociale.

