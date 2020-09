“Chi ha dato il calcio mortale a Willy”. Omicidio Colleferro. Ora può cambiare tutto

Potrebbero non essere i fratelli Bianchi, Gabriele e Marco, i responsabili della morte di Willy Monteiro Duarte. Due supertestimoni della rissa di Colleferro, amici del gruppo dei quattro arrestati, hanno fornito una prima ricostruzione dell’intera sera di sabato scorso che cambierebbe la posizione dei due.

Sarebbe stato Francesco Belleggia, karateka, a sferrare il calcio mortale a Willy mentre si trovava in terra. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, tutto comincia con una lite tra due fazioni: da una parte il gruppo di Colleferro nel quale c'è Federico Zurma, il ragazzo che Willy ha difeso rimettendoci la vita, dall'altro quello di Artena con Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Durante la zuffa i due di Artena si trovano subito in difficoltà e in inferiorità numerica ed è a quel punto che intervengono i due fratelli.















Come già capitato altre volte, Gabriele e Marco Bianchi, esperti di Mma, intervengono. I testimoni riferiscono di spintoni e qualche schiaffo, molti avversari di Belleggia e Pincarelli scappano, mentre Willy, sempre secondo quanto ricostruito da più testimoni, Willy cerca di raffreddare gli animi ma cade, colpito forse da una manata di Marco Bianchi.















Secondo altre testimonianze raccolte dai carabinieri, Pincarelli gli avrebbe dato un pugno al capo, Francesco Belleggia un calcio "da karate", al volto. Nel suo interrogatorio, quest'ultimo ha detto di non aver colpito il ragazzo, accusando gli altri del gruppo e in particolar modo, Gabriele e Marco, che invece hanno detto che il principale responsabile della morte di Willy è proprio il karateka.









“Non abbiamo toccato Willy Monteiro. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti per dividere”. E’ quanto hanno detto Marco e Gabriele Bianchi, i fratelli che sono tra i quattro accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto davanti al gip che si è tenuto la mattina dell’8 settembre a Rebibbia.

