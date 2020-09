Choc in carcere, boss stacca un dito al poliziotto e lo ingoia: “Vi sgozzo come maiali”

Ha staccato il dito di un agente della polizia penitenziaria con un morso e lo ha ingoiato. È quanto ha fatto il boss di Cosa Nostra Giuseppe Fanara il 17 giugno scorso nel carcere di Rebibbia, dove da nove anni è detenuto in regime di 41-bis. La notizia è stata riportata oggi dal Messaggero dopo la nuova misura cautelare per i reati di lesioni aggravate, lesioni gravissime e resistenza.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano romano, Fanara ha dato in escandescenze al termine di un controllo nella sua cella e si è scagliato contro sette poliziotti della penitenziaria, aggredendoli ferocemente. L'uomo, 60 anni e una condanna all'ergastolo per essere uno degli esponenti di Cosa Nostra più temuti in Sicilia, ha prima afferrato per il collo uno degli agenti tirandogli un pugno.















Poi gli ha morso la mano, staccandogli un mignolo, che non è stato più ritrovato. Proprio per questo gli inquirenti sostengono che lo abbia ingoiato. A quel punto ha aggredito, utilizzando il bastone di una scopa, anche gli altri sei poliziotti intervenuti in soccorso del collega ferito.















In preda alla rabbia, Fanara ha urlato alle guardie carcerarie: "Vi sgozzo come maiali". Per portarlo alla calma ci sono volute più di due ore. Dopo l'episodio il boss è stato trasferito dal carcere di Rebibbia al carcere di massima sicurezza di Sassari. Giuseppe Favara è stato arrestato insieme ad altri tre affiliati alla mafia nel 1999 durante un summit in un casolare nelle campagne di Favara, in provincia di Agrigento.









Erano state le dichiarazioni del pentito Alfonso Falzone, accusatosi di oltre 20 omicidi, a dare un vero e proprio colpo alle famiglie mafiose dell’agrigentino, permettendo a magistrati ed investigatori di far luce su una ventina di omicidi compiuti tra il 1990 ed il 1994.

