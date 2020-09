Federico Zurma, amico ventunenne di Willy Monteiro Duarte, era il vero obiettivo della furia dei quattro ventenni arrestati dai carabinieri di Colleferro. Il 21enne è morto dopo essere stato picchiato selvaggiamente al culmine di una banale lite con un altro gruppo di ragazzi. A scatenare la lite, poi sfociata in un omicidio, ci sarebbero, secondo i carabinieri che indagano sul caso futili motivi.

Federico ripensa continuamente a quella notte, quando l'amico è intervenuto in sua difesa quando l'ha visto in difficoltà con i fratelli Bianchi. "Me lo porterò dietro a vita, preferisco non commentare oggi. Posso solo dire che davvero Willy si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato", ha raccontato il giovane al Corriere della Sera.















"Non avrebbe mai preso un'iniziativa che non fosse stata pacifica per riportare gli animi alla calma. Parliamo di un ragazzo equilibrato", ha detto ancora. L'unica ragione per cui il 21enne è intervenuto è stato "per evitare una rissa, per riportare pace, la gente (i Bianchi, ndr) fa cose senza senso". Federico Zurma, 21 anni, la notte di sabato è stato aggredito dai 4 ragazzi e oggi cerca di ricostruire quei momenti. Il quotidiano la Repubblica riporta anche le dichiarazioni che l'amico di Willy ha reso ai carabinieri dopo l'omicidio.















“Si è messo tra me e loro. Mi stavano picchiando quando ho visto Willy. Ha cercato di mettere pace. Ma hanno iniziato a picchiarlo in quattro – racconta Federico – Uno di loro lo ha colpito con un calcio micidiale alla pancia”. “Willy è rimbalzato a terra, facendosi forza sulle braccia ha provato a rialzarsi, ma quello gli ha subito sferrato un pugno sulla testa, atterrandolo. La discussione tra me e loro è cominciata nella pizzeria ‘Duedipicche’, poi è proseguita sulle scale davanti al locale e alla fine nel giardino di fronte Quando eravamo lì è passato Willy con altri suoi tre amici di Paliano”.

"Non abbiamo toccato Willy Monteiro. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti per dividere", hanno detto Marco e Gabriele Bianchi, i fratelli che sono tra i quattro accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto davanti al gip che si è tenuto questa mattina a Rebibbia. "Siamo dispiaciuti e distrutti perché siamo accusati di un omicidio che non abbiamo commesso", scrive Adnkronos.









“Durante l’interrogatorio i miei assistiti hanno raccontato di avere visto delle persone che loro conoscevano e che erano coinvolte in una rissa con altri soggetti a loro sconosciuti. I miei assistiti hanno fornito al giudice i nomi dei loro conoscenti”, ha detto l’avvocato Massimiliano Pica, uno dei legali dei fratelli, dopo l’interrogatorio di convalida degli arresti.

