Due cittadini di Torella dei Lombardi, nella provincia di Avellino, queste le due vittime dell’orribile incidente accaduto nella giornata di ieri, domenica 6 settembre, sulla Strada Statale 272, tra San Severo e San Marco in Lamis, nel Foggiano. I nomi delle due vittime sono Luciano Loria, di anni 71, e Maria Pia Mastrominico, 68 anni: una coppia, marito e moglie, che stava andando a festeggiare il proprio anniversario di matrimonio fuori città. Luciano e Maria Pia sono rimasti coinvolti nel tragico sinistro che ha compreso un bilancio totale di due morti e ben dieci feriti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’accadimento.

Fra i dieci feriti, sei fortunati sono stati già dimessi da poche ore, mentre i restanti quattro rimangono ricoverati dislocati in strutture diverse, ma non sarebbero in pericolo di vita. Luciano e Maria Pia erano a bordo di un van con altri parenti, quando si sono schiantati frontalmente con un suv. Fra coloro i quali sono rimasti feriti, ci sono anche il figlio della coppia, con moglie e tre figli. Attonita tutta la comunità di Torella dei Lombardi, un comune di appena duemila abitanti, vicino al confine regionale tra Campania e Puglia.





























"Una mesta notizia ha raggiunto ieri pomeriggio la nostra comunità", ha dichiarato il sindaco Amado Delli Gatti, "Maria Pia e Luciano non sono più tra noi. Attoniti per l'ennesima tragedia di quest'anno terribile ci stringiamo intorno alla famiglia. A loro giungano le condoglianze dell'intera comunità torellese. Seppur in un momento di sconforto non possiamo dimenticare gli altri familiari coinvolti nell'incidente, che non corrono pericolo di vita, a cui auguriamo un presto ritorno a casa".









