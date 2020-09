Eleonora Parisi era in vacanza a Tirrenia, in Toscana, e sarebbe tornata lunedì 7 settembre a Settimo Torinese, dove lavorava in un’impresa di pulizie. La 43enne si stava godendo le ultime ore al mare, insieme al fidanzato, quando ha deciso di fare un selfie ricordo della vacanza.

Una scelta che, purtroppo, le è stata fatale. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la donna assieme al fidanzato si è introdotta in un'area recintata, interdetta al pubblico, all'interno di un noto stabilimento balneare. Appena la donna si è appesa con le braccia alla trave per farsi scattare la foto dal compagno, la struttura ha ceduto investendola.















È stato il fidanzato a dare l'allarme. Giunti rapidamente sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. L'area, ora posta sotto sequestro dalla magistratura, è di proprietà privata ma facilmente accessibile dall'esterno attraversando una recinzione costituita da piante e siepi.















I due non erano clienti dello stabilimento, ma stavano passeggiando nella zona, quando Eleonora, nonostante i cartelli di divieto, ha deciso di farsi scattare una foto ricordo all'interno de del giardino dove spiccano statue che richiamano la Roma imperiale. Quando la 43enne si è appesa a una delle travi la struttura ha ceduto crollandole addosso e colpendola fatalmente alla testa e al collo.









I carabinieri hanno provveduto a sigillare la zona anche per tenere lontano i curiosi prima di procedere al sequestro dell’area. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Pisa che ora attendono le disposizioni del pm Giovanni Porpora, che potrebbe autorizzare l’autopsia sul corpo.

