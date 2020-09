Tragedia nel paesino di provincia. Finisce in una rissa e viene massacrato di botte. Willy aveva solo 21 anni

Colleferro, la tragedia è avvenuta nelle ore della notte. Un giovane ragazzo di 21 anni è stato aggredito e preso a calci e pugni da più persone in largo Oberdan, questa la prima ricostruzione dei fatti. dove ci sono alcuni locali. Sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Colleferro sono prontamente intervenuti sul posto, ma per il giovane nulla da fare

Quattro possibili indiziati, ma indagini ancora in corso. Gli inquirenti non hanno ancora un quadro completo per quel che concerne la responsabilità individuale che ha poi condotto al tragico epilogo. Le condizioni molto gravi in cui versava il 21enne non hanno permesso di riportarlo in vita, nonostante tanti siano stati i tentativi. Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro, si pronuncia in merito all’accaduto. (Continua a leggere dopo la foto).















“Siamo sconvolti, siamo una cittadina di persone per bene e non siamo abituati ad episodi di questo tipo. Infatti, dopo questa tragedia, si respira un’aria diversa in paese. La rissa, tra l’altro, era tra ragazzi provenienti da Artena e da Paliano. Non c’erano giovani di Colleferro. Nessuno però vuole strumentalizzare un dramma di questo tipo”, ha dichiarato all’AGI il primo cittadino. (Continua a leggere dopo la foto).















Il trasporto verso l’ospedale è stato vano perché il 21enne è arrivato già privo di vita. Si indaga, dunque, per omicidio. Al momento si apprende dal sito dell’ANSA che la vittima viveva a Paliano, in provincia di Frosinone. Continua a colpire il messaggio pubblico del sindaco, nel post Facebook: “L’omicidio avvenuto questa notte a Colleferro ci lascia senza parole. L’atto gravissimo e le modalità, che se fossero confermate sarebbero inimmaginabili per il nostro territorio, ci sconvolgono e ci riempiono di dolore e rabbia”. (Continua a leggere dopo le foto).









Sono personalmente in contatto con le forze dell’ordine per avere delle informazioni maggiori e conoscere il nome della vittima, alla cui famiglia ci stringiamo con immensa tristezza”. Una notte di violenza anche a Viterbo, dove due giovani sono rimasti feriti in seguito a una rissa. È accaduto in via di Valle Piatta verso le 3 della notte. Prognosi riservata per un ragazzo di circa 20 anni, rimasto accoltellato e condotto all’ospedale di Belcolle.

“Francesco non ce l’ha fatta”. Dramma nell’azienda di famiglia, il giovane aveva solo 25 anni