La tragedia nell’azienda di famiglia si aggrava. Francesco Gennero di 25 anni, originario di Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, non ce l’ha fatta ed è morto dopo essere rimasto vittima alcuni giorni fa di un incidente all’interno della ditta agricola familiare. In quell’occasione era già deceduto suo fratello Davide di 22 anni. Dopo essere stato tre giorni in coma irreversibile, il ragazzo è spirato. Fatali le esalazioni del gas triturato di mais fuoriuscito al momento del dramma.

La dichiarazione dell’avvenuta morte sarà ufficializzata dal parere legale della commissione medica. I medici hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita, ma non c’è mai stato alcun miglioramento nelle sue condizioni di salute ed è dunque sopraggiunto il decesso. La sua morte è giunta in virtù di un gesto eroico, visto che era entrato nel silos proprio per provare a salvare suo fratello. L’incidente si è verificato il 3 settembre scorso, poco dopo le ore 8 di mattina. Come sono andati i fatti. (Continua dopo la foto)















Stando alla ricostruzione della vicenda, Davide era intento a livellare il mais che era già stato tagliato il giorno precedente e insilato nel grande silos aziendale. L’azienda è dedita all’allevamento di Frisone per produrre il latte. Francesco si è accorto che suo fratello aveva improvvisamente perso conoscenza, cadendo a terra. A quel punto è immediatamente sceso nel silos, ma ha perso i sensi a sua volta. Successivamente è stato il papà Claudio ad intervenire e a portare i figli sul tetto. (Continua dopo la foto)















Sul posto sono poi tempestivamente arrivati i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 con l’ausilio di ambulanza ed elisoccorso e i carabinieri. Tutti i tentativi di rianimare Davide si sono rivelati vani, mentre Francesco è stato trasportato a Savigliano con l’elicottero. Posto nel reparto di rianimazione del nosocomio, è dunque deceduto dopo tre giorni. Il suo quadro clinico era parso gravissimo sin dal primo momento. Troppo pesante l’intossicazione causata dai fumi di fermentazione del mais. (Continua dopo la foto)









Ovviamente sotto choc sia il padre delle vittime che lo zio, presenti in azienda durante quelle drammatiche fasi. L’intero paese di Cavallermaggiore, che ha poco più di 5.400 abitanti, è affranto dal dolore per queste due perdite premature. Tutta la famiglia Gennero è molto conosciuta nella zona, visto che la loro impresa è una delle più antiche della pianura di Savigliano.

