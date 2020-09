Una tragedia incredibile quella verificatasi nella giornata di ieri, sabato 5 settembre. Poco prima di mezzogiorno, nell’area delle Tre Cime di Lavaaredo, nei cieli del Bellunese, è deceduto un finanziere. L’uomo, Sergio Francese di 55 anni, ha perso la vita durante un’esercitazione di elisoccorso. A causargli la perdita della vita il rotore dell’elicottero, che lo ha centrato in pieno. Stando alle prime informazioni, il tutto è accaduto durante un addestramento congiunto tra il Soccorso Alpino veneto e la GdF.

Proprio sulle Tre Cime di Lavaredo il finanziere è deceduto. Faceva parte della Stazione Sagf di Cortina d'Ampezzo e del Soccorso Alpino di Auronzo. Il terribile incidente sarebbe avvenuto durante le fasi di imbarco in hovering sull'elicottero dalla cengia della Piramide, propaggine della Cima Grande. In corso di accertamento le cause dell'incidente, ma si sa che una volta salito a bordo del mezzo è stato urtato dal rotore in maniera fatale. Inutili gli immediati soccorsi ricevuti.















I colleghi presenti sul luogo del dramma sono prontamente intervenuti, poi sono stati raggiunti dai medici dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano. Nonostante i vari tentativi di rianimazione, per il 55enne non c'è stato nulla da fare ed è stato soltanto constatato il suo decesso. Il cadavere di Sergio è poi stato trasferito a valle, a disposizione della magistratura. Il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto, con a capo il presidente Rodolfo Selenati, ha espresso la sua vicinanza al figlio e ai familiari.















Profondo cordoglio ai parenti del finanziere morto è stato espresso anche dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, dal comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana. Una morte inaccettabile giunta durante una semplice esercitazione. Cordoglio è stato espresso soprattutto al figlio della vittima. Le condoglianze sono arrivate anche da Maurizio Dellantonio, presidente nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.









Si trattava dell’addestramento congiunto tra il Soccorso Alpino della regione Veneto e la Guardia di Finanza sulle Tre Cime di Lavaredo. Una zona molto conosciuta in tutto il mondo e meta di tantissimi escursionisti. Sergio Francese stava dunque effettuando attività considerate assolutamente di routine quando si è materializzata la tragedia. Oltre al figlio, lascia anche la moglie.

