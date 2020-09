Allarme legionella, 16 casi e un morto nella cittadina italiana: quali sono i sintomi

“Sono stati accertati nelle scorse ore 16 casi di legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una delle persone coinvolte è deceduta”. Ne ha dato notizia nella serata di ieri l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

“Le autorità sanitarie territoriali si sono attivate immediatamente e hanno realizzato i prelievi e la campionatura delle acque nelle abitazioni di residenza il controllo degli impianti idrici (acquedotto) e delle torri di raffreddamento. Le analisi di laboratorio sono in corso. In via precauzionale è stata altresì eseguita una iperclorazione dell’acqua. Sono in corso ulteriori accertamenti igienici e sanitari previsti dai protocolli di sicurezza”, conclude. (Continua a leggere dopo la foto)















Il sindaco della città della provincia di Varese, Emanuele Antonelli, fornendo altri dettagli sulla notizia resa nota dall’assessore al welfare della regione Lombardia Giulio Gallera. “I casi di legionella dovrebbero essere 15, tutti sotto osservazione e non dovrebbero esserci persone in pericolo di vita”, ha detto il primo cittadino, precisando che si tratta di 11 uomini e 4 donne di età compresa tra i 56 e i 92 anni. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ho passato tutta la serata di ieri al telefono con i vertici regionali e le autorità sanitarie per avere tutte le informazioni necessarie” aggiunge sottolineando che i casi si sono concentrati in un’area in particolare. “La zona sotto osservazione – ha spiegato infatti il sindaco di Busto Arsizio – è Madonna Regina. Stiamo facendo tutti gli accertamenti del caso”. (Continua a leggere dopo la foto)









La legionella è un bacillo che provoca una malattia che si trasmette per via aerea chiamata legionellosi che colpisce prevalentemente il sistema respiratorio con forme anche acute di polmonite. Il bacillo può svilupparsi in due malattie distinte, Malattia dei Legionari e Febbre di Pontiac: la prima presenta una polmonite ed è l’infezione più grave mentre la seconda è la forma più leggera.

