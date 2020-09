Coronavirus, boom di positivi in ospedale: chiuso il pronto soccorso

Il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli è stato chiuso per sanificazione dopo che alcuni pazienti sono risultati positivi al coronavirus. Dal tardo pomeriggio si è quindi provveduto a chiudere il pronto soccorso ed è iniziata la sanificazione dei locali, al termine della quale il pronto soccorso sarà riaperto.

I test rapidi sono stati estesi a tutto il personale del Pronto Soccorso. Nei giorni scorsi si era registrato un aumento dei pazienti Covid-19 ricoverati nella palazzina M dell'Ospedale. Nessuno di loro, però, è ricoverato in terapia intensiva o subintensiva. Da ieri in nessuna regione si sono registrati zero contagi. È quanto emerge dai dati aggiornati pubblicati sul sito della Protezione civile e del ministero della Salute.















Sono 171 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 6.211 tamponi. Dei 171 nuovi casi, 25 sono connessi a rientri da Paesi esteri (15) e dalla Sardegna (10) e 7 sono contatti di rientri precedentemente individuati. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sono 7.649, mentre il totale dei tamponi eseguiti è 442.610. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che c'è un nuovo decesso legato al coronavirus.















Il totale dei decessi in Campania dall'inizio dell'emergenza Covid-19 è 447. Sono 19 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 4.471, di cui 4.466 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Venerdì 4 settembre ci sono stati 11 decessi e 1.732 nuovi casi (il 63,22% identificato attraverso attività di screening e il 36,78% per sospetto diagnostico). Sono state sottoposte a tampone 72.558 persone (mai così tante) e il 2,39% è risultato positivo.









I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 121 (lo 0.4% del totale) e 1.607 quelli nei reparti ordinari (il 5.34% di tutti i positivi): una settimana fa erano rispettivamente 74 e 1.178. L’analisi settimanale dei dati (periodo di riferimento dal 28 agosto al 4 settembre) rileva una curva epidemica ancora in rialzo.

