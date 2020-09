Primo caso Covid alla scuola Marymount international di Roma: si tratta di un ragazzo dell’ultimo anno del liceo, risultato positivo al Coronavirus. Questa mattina la preside dell’istituto ha avvertito genitori e docenti ed è scattato il protocollo già previsto per questi casi: tutti gli studenti della classe e gli insegnanti che hanno avuto contatti col ragazzo – sessanta persone – sono isolamento domiciliare in attesa di fare i test.

La scuola intanto sta da subito provvedendo ad offrire lezioni agli studenti interessati, per non farli rimanere indietro con il programma. "Su quasi 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 171 casi di questi 106 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato nel bollettino dell'Unità di crisi Covi-19.















"Il Lazio ha un rischio da moderato a basso dal monitoraggio del ministero della Salute" e "una buona valutazione dell'attività di testing e del contact tracing. Ora andiamo avanti con un milione di test rapidi per ripartire in sicurezza", ha aggiunto D'Amato. "Nella Asl Roma 1 sono 43 i casi nelle ultime 24 ore e di questi venti i casi di rientro, quindici con link dalla Sardegna, due dalla Francia, uno dall'Abruzzo, uno dalle Marche e uno dalla Toscana. Cinque sono casi con link familiari a casi già noti e isolati e quattro sono contatti di casi già noti e isolati – aggiunge D'Amato – Nella Asl Roma 2 sono 50 i casi nelle ultime 24ore e tra questi venticinque i casi di rientro, venti con link dalla Sardegna, due dalla Romania, uno dall'Albania, uno dalle Marche e uno dalla Campania.















Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 3 sono 13 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi sei con link dalla Sardegna e cinque sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 14 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi tredici i casi di rientro, dodici con link dalla Sardegna e uno dalla Romania. Un caso è un contatto di un caso già noto e isolato”.

"Nella Asl Roma 5 sono 7 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di tre casi di rientro, uno con link dalla Sardegna e due dalla Puglia. Tre sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 15 i casi nelle ultime 24h e di questi undici sono i casi di rientro, nove con link dalla Sardegna e due dall'Ungheria", continua l'assessore.









“Nelle province si registrano 29 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono dodici i casi e di questi sei di rientro, tre dalla Romania, uno dalla Francia, uno dalla Puglia e uno dall’Albania. Nella Asl di Frosinone si registrano dodici casi e di questi tre con link dalla Sardegna e uno dall’Albania.

Un caso individuato in accesso al pronto soccorso e tre sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano due casi uno di rientro dall’Ucraina e uno è un contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl di Rieti si registrano tre casi e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e uno è un contatto di un caso già noto e isolato”, conclude l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

