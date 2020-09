Continuano ad aumentare i casi da coronavirus in Italia. Come riporta il bollettino di oggi 4 settembre del ministero della Salute sono 1733 nuovi casi e 11 morti, ieri i contagi erano stati 1.397 con 10 decessi. Non si avevano questi numeri dal 2 maggio. Ma è anche boom di tamponi, sono stati oltre 113 mila (+ 21 mila rispetto a ieri), per un totale di 9.034.743. Aumentati anche guariti: nelle ultime 24 ore sono 537 (ieri erano stati 289).

Dopo il bollettino del 4 settembre il totale di casi è ora di 274.644 contagiati. Le persone decedute in totale sono 35.518. Il totale degli attualmente positivi è di 30.099, di questi 1.607 sono ricoverati con sintomi, 121 sono in terapia intensiva (ieri erano 120) e 28.371 in isolamento domiciliare (+1.081).















Nelle ultime 24 ore si registrano in Lombardia 337 nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 65 'debolmente positivi' e 15 a seguito di test sierologico. Lo rende noto Regione Lombardia. Sei le vittime: i decessi complessivi salgono a 16.876. Record di tamponi in Lombardia, sono 27.324 quelli effettuati. Aumentano guariti e dimessi (107), un solo contagio a Sondrio e Lodi. Sono 337 i nuovi positivi riscontrati.















Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all'1,23%. In particolare resta sostanzialmente stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (26, -1 rispetto a ieri) in Lombardia a causa del Covid-19. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 76.574 (+107), di cui 1.317 dimessi e 75.257 guariti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 244 (+19). I tamponi effettuati sono 27.324, il totale complessivo sale a 1.671.516.









“Su quasi 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 171 casi di questi 106 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino dell’Unità di crisi Covid-19.

