“Il vuoto ad ogni respiro”. Daniele Mondello, il post su Viviana e Gioele è da pelle d’oca. Arriva a 1 mese dalla scomparsa

Difficile crederci, ma è passato un mese esatto dalla scomparsa di Viviana e Gioele. A donare loro un po’ di luce è Daniele Mondello che dedica loro una foto ed un pensiero toccante e colmo d’amore nella sua pagina Facebook. “È passato un mese. Ed è il vuoto ad ogni respiro. Non c’è più musica nella mia vita né luce sul mio cammino. Ma il mio cuore, pesante, vi accoglie ad ogni battito”.

E ancora: “Siete, e resterete per sempre, la mia famiglia. Nessun tribunale può restituirmi il calore del vostro amore ma al fuoco di verità e giustizia sacrificherò tutto me stesso. Ne ho ogni intenzione. Ne ho ogni diritto”. Sono le parole di dj Daniele Mondello, marito di Viviana e padre del piccolo Gioele. Un ricordo toccante al quale affianca la foto della sua bella famiglia, che ormai non ha più. (Continua a leggere dopo la foto)















30 giorni fa non si conosceva ancora la sorte di Viviana e di Gioele. Il cadavere della donna è stato rinvenuto solo l’8 agosto ai piedi del traliccio di Caronia. Con il suo rinvenimento si sono subito ridotte le speranze di trovare il piccolo Gioele ancora in vita. (Continua a leggere dopo la foto)















Poi le ricerche a vuoto fino all’appello il 19 agosto lanciato da papà Daniele che ha portato a Caronia oltre 300 volontari. Tra loro un ex carabiniere Giuseppe Di Bello, che all’interno di una fitta vegetazione ha ritrovato i resti dilaniati del piccolo Gioele di appena 4 anni. Ma il giallo si infittisce, Daniele e i suoi familiari respingono con forza l’ipotesi che Viviana abbia fatto del male al bambino e che poi si sia suicidata. (Continua a leggere dopo la foto)



1266883540



Ora si attendono gli esiti degli esami autoptici e di tutti gli accertamenti effettuati per cercare di dare finalmente una risposta a ciò che sia realmente accaduto quel maledetto 3 agosto, quando la donna dopo avere preparato il pranzo è uscita di casa, portando con sé il bambino per andare a comprare un paio di scarpette al centro commerciale di Milazzo.

Ti potrebbe anche interessare: Caterina Balivo, la rivelazione a cui non crede neanche il suo agente: “È impossibile”