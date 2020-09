“Lorena è morta così”. Uccisa dal fidanzato, solo oggi i risultati dell’autopsia

Lorena Quaranta, il suo nome tra i casi di femminicidio in Italia. Era il 31 marzo 2020 quando a Furci Siculo, in un condominio nella zona nord del paese del messinese, Lorena Quaranta, studentessa di Medicina all’Università di Messina e originaria di Agrigento, ha perso la vita nel suo appartamento in via delle Mimose, una zona residenziale alla periferia del paese. Oggi i risultati dell’autopsia fanno luce sul caso.

Una comunità, quella di Furci Siculo, rimasta sotto choc e le parole di un sindaco, Matteo Francilia, che risuonano ancora oggi: “È un dramma nel dramma (…). Siamo sconvolti, la nostra comunità è da sempre in prima linea nel contrasto alla violenza di genere, abbiamo anche istituito un centro di ascolto. Chi si macchia di simili gesti deve marcire in galera”. La tragedia conduceva a un nome, quello del fidanzato e collega di studi, Antonio De Pace. (Continua a leggere dopo la foto).















Antonio l’avrebbe strangolata per poi denunciare tutto ai carabinieri. Una lite, sfociata nel peggiore dei modi, macchiata di violenza estrema. Da allora il lavoro assiduo degli investigatori per portare alla luce i dettagli. La conferma sopraggiunge oggi, in seguito ai risultati dell’autopsia che si è svolta lo scorso 20 luglio sul corpo della vittima. Lorena Quaranta è morta per asfissia. (Continua a leggere dopo la foto).















Cade del tutto la versione dei fatti fornita durante i mesi dal De Pace, che avrebbe ammesso di aver colpito la fidanzata con un coltello. Per Antonio, ovviamente, rimane confermata la condanna in carcere. A svolgere l’analisi sul corpo di Lorena, il legale Daniele Sapienza, che ha di recente seguito anche l’autopsia dei resti del piccolo Gioele Mondello. Il medico conferma l’assenza di lesioni da arma da taglio sul corpo della giovane. (Continua a leggere dopo le foto).









Nel frattempo, il pm Roberto Conte, titolare delle indagini, ha espressamente chiesto di proseguire le indagini tanto sui reperti biologici che sui contenuti dei cellulari di Lorena Quaranta e di Antonio De Pace. Lo scopo rimane quello di comprendere quali tensioni interne alla coppia possano aver condotto alla lite violenta, quindi al gesto definito e irreparabile. Al momento De Pace conferma di aver perso il controllo perché Lorena aveva contagiato lui e la sua famiglia con il Covid19, virus che la ragazza non avrebbe mai contratto.

Luana, 31 anni, il suo corpo ritrovato in un pozzo avvolto in una coperta