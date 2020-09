Luana, 31 anni, il suo corpo ritrovato in un pozzo avvolto in una coperta

Luana Rainone, ragazza scomparsa da San Valentino Torio da oltre un mese, è stata rinvenuta cadavere. La macabra scoperta è avvenuta questa mattina. Il corpo della 31enne era in un pozzo nelle campagne di Poggiomarino, avvolto in una coperta. I carabinieri, che indagano sull’accaduto, hanno fermato un uomo di San Valentino. Luana sarebbe stata accoltellata. La ragazza, sposata e madre di una bimba, era svanita nel nulla dal pomeriggio del 23 luglio scorso, quando era uscita di casa senza farvi ritorno: la denuncia era stata presentata dal marito alla stazione carabinieri avviando il giorno dopo le ricerche, lungo tutte le possibili tracce.

Oggi il tragico epilogo. Di lei e dei suoi spostamenti non si avevano più notizie dallo scorso 23 luglio, quando intorno alle 14 era uscita di casa, per non farvi più ritorno. E senza avvisare nessuno. La Procura di Nocera Inferiore stava indagando su quello che veniva classificato come un caso di "scomparsa".















Originaria di Sarno, della donna non si avevano più notizie oramai da oltre un mese. L'appello lanciato dalla famiglia, era quello di contattare i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, nell'eventualità di avvistamenti, notizie o elementi che fossero collegati alla 31enne. Le indagini sono state coperte dal più stretto riserbo, con i carabinieri impegnati – su delega dell'autorità giudiziaria – a scavare nella vita della ragazza con l'obiettivo di rintracciarla.















A distanza di più di un mese dalla sua scomparsa, gli investigatori non escludevano nulla. Per questa ragione sono state battute tutte le piste, dalla fuga all'incidente, fino all'allontanamento volontario e premeditato. Non escludendo, per forza di cose, il coinvolgimento anche di altre persone.











Il lavoro d’indagine si è concentrato da settimane sulla raccolta e acquisizione di elementi specifici, come l’aver ascoltato potenziali testimoni e persone che ben conoscono la donna, scavare nella sua vita privata, la visione di immagini provenienti da telecamere di sorveglianza, per ricostruire gli eventuali movimenti della 31enne, fino a quanto contenuto nei social.

