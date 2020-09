Si è improvvisamente accasciata a terra mentre correva nella zona di Magrè di Vicenza e per lei i soccorsi si sono rivelati inutili. Così è morta Chiara Miotto, 39 anni, originaria di Schio, impiegata in un negozio Montura e con la passione per lo sport.

Come riporta il Giornale di Vicenza, la donna aveva lo sport. Le immagini pubblicate sui social la mostrano infatti con gli sci ai piedi, su creste innevate. Oppure in sella alla sua mountain bike, mentre pedala lungo un sentiero di montagna. O ancora, di corsa, tra i boschi. Un malore improvviso l'ha colpita proprio mentre praticava la passione che più amava, lo sport.















Tutto è successo sabato scorso quando Chiara, amante dello sport e dell’aria aperta, ha deciso di fare una corsa nella zona di Magrè. Ad un certo punto, però, si è accasciata a terra perdendo i sensi.

Un passante ha immediatamente chiamato il numero di emergenza 118 e sul posto è giunta subito un'ambulanza.















Stabilizzata, la donna è stata portata in ospedale di Vicenza ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Chiara ha lottato con tutte le sue forze – è stata tra la vita e la morte fino a martedì 1 settembre – quando ha cessato di vivere. La donna lascia un grande vuoto per papà Gian Carlo, la sorella Eleonora, il fratello Francesco, e per i suoi amici che conoscevano il suo spirito sportivo e libero.









La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno in città, ha lasciato sgomenti i suoi numerosi amici. “Mi hai insegnato a vivere intensamente. Buon viaggio, ragazza coraggiosa. Un abbraccio ai tuoi cari” scrive un’amica. In diversi hanno deciso di lasciare il proprio pensiero sulla sua pagina Facebook. Il funerale di Chiara Miotto si terrà domani 4 settembre alle ore 14,30 nella chiesa parrocchiale di SS. Trinità a Schio.

