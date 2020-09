Coronavirus, aumentano nuovi positivi e morti. Nessuna regione è a contagi zero: la situazione

Coronavirus, contagi ancora in crescita. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.397 nuovi casi e anche decessi sono aumentati. Ieri erano stati sei, oggi, invece, sono 10. Sono i dati forniti dal ministero della Salute che monitora l’andamento del coronavirus nel nostro Paese.

Nuovo balzo del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, aumentati di 11 in 24 ore, portando il totale a 120. Aumenta anche il numero dei guariti o dimessi: +289 (ieri +257) per un totale di 208.490. Sono 28.915 le persone attualmente positive in Italia: oltre ai 120 pazienti in terapia intensiva, si segnalano 1.505 ricoverati con sintomi e 27.290 in isolamento domiciliare.















I dimessi/guariti sono invece 208.490. Dall'inizio dell'emergenza nel Paese sono 272.912 i casi totali. A livello regionale, l'incremento più alto dei casi si è avuto in Lombardia con 228 nuovi positivi, seguita dalla Campania con 193 e dal Lazio con 154. Nessuna Regione a zero contagi nelle ultime 24 ore. Il Molise non è più covid free: nelle ultime 24 ore sono stati registrati due contagi da coronavirus.























Nuova scoperta – Dalla natura la speranza di una nuova arma contro Covid-19. Uno studio internazionale al quale ha partecipato l'Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche, il Cnr-Nanotec di Cosenza, indica che la quercetina – un composto di origine naturale – funziona da inibitore specifico del coronavirus Sars-CoV-2. La sostanza mostra infatti un'azione destabilizzante sulla 3CLpro, una delle proteine chiave per la replicazione del patogeno. Lo studio, supportato dalla Fundación hna spagnola, è pubblicato sull"International Journal of Biological Macromolecules'.

Risultato positivo ieri al Covid dopo un tampone al San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi ha iniziato il periodo di isolamento previsto in caso di contagio asintomatico. Il Cav è ad Arcore e non rinuncia a lavorare in modalità smart working (come ha sempre fatto durante il lockdown in Francia nella villa della primogenita Marina), tra chiamate sulla piattaforma Zoom, messaggi sociale e collegamenti telefonici con iniziative elettorali di Fi (ieri ha parlato a lungo con le parlamentari di ‘Azzurro Donna’ e oggi, tra le 17 e le 18, telefonerà alla presentazione dei candidati di Fi in Liguria nella sede di Genova, presente Antonio Tajani. A quanto apprende l’Adnkronos sarebbe stata contagiata dal virus anche la deputata Marta Fascina, presenza fissa ad Arcore come a Villa La Certosa, considerata la nuova compagna del leader.

