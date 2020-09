Risultato positivo al Covid-19 dopo un controllo stamane al San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi, asintomatico, trascorrerà il periodo di isolamento previsto ad Arcore. Oltre a Silvio Berlusconi, sono risultati positivi al tampone anche due figli dell’ex premier, Luigi e Barbara.

Tutti coloro che sono venuti a contatto con il Cav, dai familiari alla nuova segretaria fino ai più stretti collaboratori del suo entourage (a cominciare da quelli che sono presenza fissa a Villa San Martino) sarebbero stati sottoposti anche loro a tampone, come previsto dalle prescrizioni sanitarie legate all'emergenza Coronavirus. "Mi è successo anche questo ma continuo la battaglia", ha assicurato in collegamento sulla piattaforma Zoom per un'iniziativa di 'Azzurro Donna', confermando tutti i suoi appuntamenti, per lo più collegamenti telefonici.















"Io sarò al vostro fianco, in questa campagna elettorale, in tutti i modi possibili, con interviste sui giornali, sulle televisioni, sui social compatibilmente con le limitazioni che la mia positività al coronavirus mi impone" dice. Chi lo ha sentito in queste racconta di aver trovato il leader azzurro di buon umore e combattivo come sempre. "Niente lo ferma, nemmeno il Covid", assicura un parlamentare di Fi di lungo corso.















Ma c'è una novità. Mentre Flavio Briatore si affretta a respingere le accuse di 'untore' del cavaliere, il Il Messaggero scrive che potrebbe essere stata la figlia Barbara a contagiare il padre. Sarebbe successo dopo la vacanza della ragazza nello yacht di famiglia, il Morning Glory, a Capri. "Una serata di balli e canti all'Anema e Core tra canti e balli e assai poche mascherine, affollata anche da tanti ragazzi della Roma bene, che si sarebbe trasformata in un cluster vip", si legge sul quotidiano romano.









La conferma della positività del leader di Forza Italia era arrivata all’Adnkronos Salute dal suo medico curante, Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, il quale aveva subito aggiunto che “è asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio come da disposizioni regionali”. “Tale controllo – aveva evidenziato Zangrillo- era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna”.

