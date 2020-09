Neonato trovato morto in un’aiuola: svolta nel caso. La notizia è di poco fa

Dopo il ritrovamento di un neonato morto in strada a Roccapiemonte, in provincia di Salerno, questa notte due persone – marito e moglie di 47 e 42 anni – sono state fermate con l’accusa di omicidio. A renderlo noto è SkyTg24. Questa notte il neonato è stato ritrovato senza vita tra le aiuole di un parco sito in Via Roma.

A lanciare l’allarme è stato proprio uno dei residenti dello stesso. Sul posto, sono accorsi gli agenti di polizia e il sindaco.

La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Nocera Inferiore dove sarà sottoposta ad autopsia. Il neonato, al momento del ritrovamento, aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. L'ipotesi principale è che fosse nato da poche ore.















Uno dei condomini, passando in via Roma, ha notato il corpicino avvolto in un lenzuolo in una siepe e ha allertato i carabinieri. "E' una tragedia immane che ha scosso la nostra comunità'", ha il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano che, non appena ha appreso la notizia, si è recato sul posto. "Spero che questa storia possa risolversi presto, chiunque sia il colpevole resta una tragedia infinita".















Sono stati i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Salerno, a sottoporre la coppia a fermo di indiziato di delitto per omicidio. Marito e moglie avrebbero, dunque, occultato di proposito il cadavere del figlio.









La notizia del neonato morto a Roccapiemonte ha sconvolto l’intera cittadinanza. Il comune porrà la bandiera a mezz’asta e, alle 18, si osserverà un minuto di raccoglimento e riflessione.

