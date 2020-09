“Adesso basta, sono stufo!”. Flavio Briatore, l’accusa è pesantissima e lui va su tutte le furie. Stavolta è tosta!

No mi fermo mica… Positivo al Covid-19 dopo un tampone fatto stamane al San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi non ci pensa proprio a prendersi una pausa di lavoro. Mi sento bene, non ho sintomi, avrebbe confidato a chi ha avuto modo di sentirlo in queste ore. Da qui la determinazione, riferiscono fonti azzurre all’Adnkronos, ad andare avanti con la campagna elettorale per le regionali che ha già organizzato con un battage mediatico su tv media e social. “Mi è successo anche questo ma continuo la battaglia”, ha assicurato in collegamento sulla piattaforma Zoom per un’iniziativa di ‘Azzurro Donna’, confermando tutti i suoi appuntamenti, per lo più collegamenti telefonici.

'Io sarò al vostro fianco, in questa campagna elettorale, in tutti i modi possibili, con interviste sui giornali, sulle televisioni, sui social compatibilmente con le limitazioni che la mia positività al coronavirus mi impone'' dice. La conferma della positività del leader di Forza Italia era arrivata all'Adnkronos Salute dal suo medico curante, Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, il quale aveva subito aggiunto che "è asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio come da disposizioni regionali".















"Tale controllo – aveva evidenziato Zangrillo- era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna". Ed è caso anche a casa di Flavio Briatore (nella casa di Daniela Santanché), dove sta passando l'isolamento imposto dalla positività al covid-19. La notizia che Silvio Berlusconi, suo amico di vecchia data, è positivo è ovviamente arrivata anche a lui: "Ho saputo poco fa – dice a La Stampa – Sono molto dispiaciuto per lui, gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione".















E ancora: "Spero che guarisca presto". Il quotidiano torinese parla di un Flavio Briatore con voce dal tono "basso anzi, bassissimo". E aggiunge che "il virus ha messo alla prova il fiato" del manager. Briatore precisa che l'amico è "un uomo tosto e supererà tutto con la solita forza", assistito da una "equipe medica di grande valore".











La domanda sull’incontro a Villa Certosa avvenuto il 12 agosto (e ben documentato su Instagram), il giorno in cui è scoppiato il caos discoteche in Costa Smeralda, fa perdere la pazienza all’imprenditore. Possibile che il contagio sia avvenuto lì? Il manager sbotta: “Cosa c’entra? Non credo che dipenda dal nostro incontro… E adesso mi avete rotto“.

