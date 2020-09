Lutto nel mondo della moda per la prematura scomparsa di Susanna Avesani Pinto, delle voci più influenti nel campo, tra le prime a portare il made in Italy nel mondo attraverso la figura del buyer, oggi divenuta cruciale per il fashion system.

La donna è morta a 66 anni per la puntura di una vespa mentre era in piscina. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la donna avrebbe fatto appena in tempo a dire al marito "Sto per svenire" prima di andare in arresto cardiaco. I soccorsi sono arrivati tempestivi, ma purtroppo sono stati inutili. Prima il trasporto d'urgenza all'ospedale di Fidenza, poi a quello di Parma in terapia intensiva. Non si è più ripresa e nel pomeriggio di martedì 1 settembre, i medici hanno constatato il suo decesso.















"L'ho vista scivolare via da me in tre minuti", ha raccontato il marito Silvio Pinto. La società da lei fondata, Avesani srl, ha lavorato per molti anni con Christina Ong nella negoziazione di accordi di franchising in Asia per il suo gruppo Club21 di Singapore e con marchi che portano il nome del piacentino Giorgio Armani.















"Era amica personale di Gianni Versace, Giorgio Armani e della famiglia Missoni, ha vissuto la nascita del successo della moda italiana nel mondo. Una donna speciale dalla grande carica umana, la cui scomparsa improvvisa ha lasciato uno shock profondo in amici di lunga data come Santo Versace, che la considerava di famiglia", le parole del marito, figlio di Aldo Pinto, sposato con la stilista Krizia, a MFFashion.









Susanna Avesani Pinto aveva debuttato giovanissima già nei primi anni ’70, fondando nel 1979 la sua azienda, Avesani srl, e arrivando a lavorare con grandissimi big, da Harrods e Henri Bendel a The Taubman Company.ModIta

