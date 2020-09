Schianto con lo scooter. Francesco muore a 28 anni come l’amico Livio, vittima di un incidente sulla stessa strada

Dramma a Montisola, comune di mille abitanti della provincia di Brescia, in Lombardia. Francesco Ribola è morto all’età di 28 anni dopo essersi schiantato con la sua Vespa contro un palo della luce, lungo la strada che collega Peschiera Maraglio a Senzano.

Per i soccorsi sono intervenuti i volontari di Monte Isola, ma – una volta arrivata sul posto – hanno subito capito che per il giovane non c'era già più nulla da fare. Per il giovane lo schianto contro il palo della luce è stato fatale, i medici hanno constatato il decesso sul luogo dell'incidente e l'elisoccorso in arrivo da Como è stato quindi annullato. Francesco abitava con i genitori nella frazione di Menzino. Lavorava nell'impresa di famiglia, una corderia di Timoline, insieme al padre. Lascia nel dolore anche un fratello, di casa a Sulzano.















L'incidente si è verificato attorno in località Senzano, sulla strada che collega quest'ultima con Peschiera Maraglio. Luogo tristemente noto dagli abitanti della zona per un altro incidente che tre anni fa è costato la vita a un altro ragazzo dell'isola, Livio Soardi, suo coetaneo, sempre in moto, ma che rispetto a Francesco percorreva l'altra carreggiata.















Il sindaco Fiorello Turla ha espresso tutto il suo dolore: "Nel corso del mio mandato da sindaco è il secondo giovane di 28 anni che soccorro invano in mezzo alla strada, privo di vita, e un terzo è in coma da parecchio tempo. Non potete immaginare in che stato mi trovo, è come se avessi perso mio figlio per il forte legame che mi lega alla famiglia da cinquant'anni. Sono sicuro che Francesco andava piano, lo conoscevo troppo bene, non aveva il vizio di correre. L'Amministrazione comunale partecipa commossa al grande dolore di mamma, papà e tutta la famiglia".









Francesco aveva festeggiato da pochi giorni il suo compleanno. In pochi giorni la festa si è purtroppo tramutata in tragedia. Amante dei viaggi e del calcio, in particolar modo dell’Inter, allegro, socievole e un serio lavoratore. Così era conosciuto da tutti il 28enne. La sua morte improvvisa ha scioccato tutto il paese, che si è stretto attorno alla sua famiglia.

