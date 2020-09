“Nuovi esami sui resti di Gioele”. Giallo di Caronia, la novità emersa poco fa

Restano ancora da chiarire tantissimi dubbi sul giallo di Caronia. La morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele resta un mistero. Nei giorni scorsi il papà del bimbo, Daniele Mondello, ha scritto una lettera: “Amore mio, oggi è il 30 di Agosto, non un semplice giorno, ma il nostro giorno. Quel momento in cui 17 anni fa abbiamo giurato davanti a Dio il nostro amore. Quando penso a te, la parola che mi viene in mente è proprio amore. Come dicevi sempre, ogni cosa nella vita va fatta con amore”.

E poi: "Da sempre abbiamo condiviso ogni cosa, dalla musica alle azioni di tutti i giorni, ma ogni cosa era fatta sempre insieme. Insieme sul palco dietro una consolle, insieme a pensare alle cose della casa, insieme in studio a produrre. Un giorno però abbiamo creato la nostra più grande hit. La nostra produzione più bella: Gioele". Ora, è notizia di poco fa che sono in corso ulteriori indagini sul cadavere del bambino per fare piena luce su una vicenda ancora molto complicata.















Sono infatti in corso alcuni esami sui resti rinvenuti nei boschi siciliani. All'interno di un laboratorio di geologia situato a Messina si stanno portando avanti queste analisi sul cranio del piccolo. La geologa forense Roberta Somma è a capo di questa indagine sulla parte del corpo di Gioele, rinvenuto precisamente il 19 agosto scorso. Presenti anche i consulenti di parte. Questi accertamenti sono stati avviati in seguito alla richiesta del procuratore di Patti, Angelo Cavallo.















Stando a quanto è stato riferito, sul posto ci sono anche i medici legali nominati direttamente dal procuratore del paese in provincia di Messina perché questi hanno un ruolo di coordinamento. Qualche giorno fa il magistrato aveva annunciato: "Gli accertamenti genetici effettuati sui tamponi prelevati all'interno del mezzo e sul parabrezza hanno finora fornito esito negativo, anche per quanto riguarda la presenza di eventuali tracce di sangue. Non è ancora possibile formulare allo stato alcuna seria ipotesi sulle cause di morte del piccolo Giole".









Un amico del marito di Viviana aveva invece dichiarato: "Viviana aveva dei momenti di agitazione e dei momenti di serenità: non era semplice capire di cosa avesse bisogno o fino a che punto. La Bibbia come unico conforto, Viviana la teneva in mano, mentre camminava di fronte la chiesa di Venetico, giù e su per il sagrato, declamando versi".

