Tragedia al lago di Como, 12enne annega davanti alla madre. Il corpo recuperato dai sommozzatori

È stato trovato questo pomeriggio dopo quasi sei giorni di ricerche il corpo della ragazzina di 12 anni, Fatou, inghiottita dal lago di Como lo scorso 27 agosto. La piccola è stata recuperata a 125 metri di profondità dal robot specializzato nelle ricerche sui fondali dei vigili del fuoco, che non hanno mai smesso di cercarla, nemmeno con il maltempo.

Il corpo si trovava lontano dalla riva, a circa 200 metri, nonostante al momento della scomparsa Fatou non si trovasse molto distante dalla piccola spiaggia di Abbadia Lariana, nel lecchese, e fosse insieme alla madre. E' stata la corrente a trascinare al largo. Fatou viveva a Monza con i genitori ed era originaria del Gambia.















La ragazzina era inghiottita dalle acque del Lago di Como davanti ad Abbadia Lariana lo scorso 27 agosto. In questi giorni i sub del Nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco di Milano hanno continuato a scandagliare i fondali in prossimità della spiaggia della località "La punta" e negli immediati dintorni grazie anche all'ausilio del robot "Perseo".















La dodicenne stava facendo il bagno al lago insieme alla madre, quando le due si sarebbero trovate in difficoltà. Si trovavano in una zona in cui il fondale diventa alto ed è stato proprio in quel momento che non sono riuscite a ritornare a riva da sole. Dalla spiaggia alcuni bagnanti sono accorsi in loro soccorso, ma solo la mamma è stata portata a riva.









La figlia, che le è sfuggita di mano, non ce l’ha fatta, venendo inghiottita dalle forti correnti del lago. Le ricerche sono scattate subito, complicate dal maltempo di venerdì, e solo oggi gli specialisti dei vigili del fuoco sono riusciti a trovare il suo corpo.

