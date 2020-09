Coronavirus, il bollettino ufficiale del 1 settembre: nuovi positivi e morti. La situazione in Italia

Sono 978 i nuovi casi di coronavirus in Italia. E’ quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 8 morti: le vittime dall’inizio dell’emergenza salgono a 35.491. Rispetto a ieri aumentano i pazienti ricoverati con sintomi (+92) e quelli in terapia intensiva (+13). Nell’ultimo bollettino vengono segnalati 291 guariti, che portano il totale a 207.944.

Il bollettino ufficiale – I casi Covid-19 in Italia dall’inizio dell’emergenza sono ora 270.189 (978 in più rispetto a ieri), di cui 35.491 morti e 207.944 guariti o dimessi, 291 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 26.754, ieri era di 26.078, un aumento di 676 unità. Cresce il numero dei malati ricoverati in terapia intensiva: sono 107 in tutto, 13 in più rispetto a ieri. (Continua a leggere dopo la foto)















Dei 107 pazienti in terapia intensiva 21 sono in Lombardia (1 in meno) e 10 in Sicilia (numero invariato). I ricoverati con sintomi sono 1.380, 92 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 25.267 (571 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 8.725.909, di cui 81.050 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 58.518). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 5.214.766. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone. (Continua a leggere dopo la foto)















La percentuale maggiore di nuovi casi (il 24,7 per cento) è stata registrata oggi in Lombardia, con 242, davanti a Lazio (125) e Campania (102). La Valle d’Aosta è l’unica regione senza nuovi casi. Sono 242 i nuovi casi positivi al coronavirus Sars-CoV-2 in Lombardia registrati nelle ultime 24 ore, di cui 36 ‘debolmente positivi’ e 9 a seguito di test sierologico. I decessi sono 2, per un totale di 16.867 dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono stati 16.200, comunica la Regione Lombardia, e il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,49%. (Continua a leggere dopo la foto)









Sono 212 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali del territorio regionale, in aumento di 17 unità rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 21, uno in meno rispetto a ieri. I guariti e i dimessi complessivamente sono 76.368, in aumento di 110 unità, di cui 1.300 dimessi e 75.068 guariti.

“È successo ancora!”. Antonella Clerici, momento no per la conduttrice. La decisione sorprende tutti