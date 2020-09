Inferno in autostrada: ambulanza con paziente a bordo prende fuoco. Traffico in tilt

Paura lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo all’altezza di Atena Lucana, in provincia di Salerno, dove nella mattinata di martedì 1 settembre un’ambulanza è stata avvolta dalle fiamme per cause in fase di accertamento. Il mezzo, che stava trasportando un paziente, ha preso fuoco quando si trovava in marcia in direzione Nord al chilometro 88.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del118 con una seconda ambulanza per i soccorsi del caso. Fortunatamente non si registrano feriti.Presenti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per domare le fiamme, gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina e la squadra dell'Anas per ripristinare la normale viabilità del tratto di autostrada.















L'ambulanza è stata recuperata dal Soccorso Stradale ACI Global D'Amelio di Atena Lucana. Solo tre giorni fa, questa volta a Roma, precisamente sulla via Casilina, un'auto ed una ambulanza si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con viale della Primavera. Tre le persone ferite.















Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre dalle lamiere il conducente dell'auto, una Chevrolet, con il divaricatore in dotazione ai pompieri. Feriti l'automobilista, il conducente dell'ambulanza e il collega. Le persone ferite sono state trasportate in codice giallo all'ospedale San Giovanni ed al Policlinico Casilino.









L’uomo che si trovava a bordo della Chevrolet, invece, è stato trasportato in codice azzurro all’ospedale Vannini di Roma. Sul posto sono intervenuti anche agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale per provvedere ad agevolare la visibilità nella zona.

