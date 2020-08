Schianto nella notte, Francesco muore a 31 anni. Lo strazio della fidanzata: “Avevamo tanti sogni insieme”

Francesco Paolo Spadavecchia era a bordo della sua Alfa Romeo grigia, nella notte del 31 agosto 2020. Il mezzo su cui viaggiava è andato a collidere a livello della rotatoria di via Griduzza, tangenziale 12 luglio 1944, che collega Carpi a Cortile. È morto sul colpo Francesco Paolo Spadavecchia, a soli 31 anni, nella notte tra il sabato e la domenica dell’ultimo weekend di agosto. Il giovane era originario di Manfredonia, un in provincia di Foggia, in Puglia, ma da tanti anni si era trasferito insieme ai genitori e al fratello a Carpi, in provincia di Modena, Emilia-Romagna. A carpi, Francesco Paolo Spadavecchia, abitava con la compagna Cira: 10 anni di fidanzamento e 5 di convivenza.

Il tremendo incidente è accaduto poco dopo la mezzanotte e poco lontano da casa loro. Dopo una serata passata in compagnia, gli amici lo avevano riportato a casa, e Francesco si era messo alla guida della propria macchina per raggiungere un altro amico. Questo il motivo per cui si stava dirigendo da San Marino verso Carpi. Per cause ancora da accertare, su cui in queste ore stanno cercando di fare chiarezza gli agenti della Polizia locale, all'altezza della rotatoria di via Griduzza il 31enne ha perso il controllo della macchina e, invece di seguire la strada, ha proseguito dritto davanti a sé, schiantandosi contro gli alberi della rotatoria.





























Il terribile impatto non gli ha impedito il peggio. L'Alfa Romeo guidata da Francesco Paolo Spadavecchia si è ribaltata su se stessa più e più volte, terminando la propria corsa a ridosso della vegetazione. Immediati i soccorsi, allertati da altri automobilisti che si sono ritrovati spettatori della tragedia. Sul luogo, oltre alla Polizia locale, sono arrivati anche il 118 e i Vigili del Fuoco, ma il 31enne era già morto sul colpo. Le parole della compagna del giovane sono forti e straziate: "Non esistono parole per descrivere questo dolore. Ad avvertirmi è stato un amico: mia mamma è venuta a prendermi a casa ma non voleva dirmi nulla. Ma io già sapevo, e infatti sono crollata, a tal punto che mamma ha dovuto portarmi al pronto soccorso. Una volta ripresa, le ho chiesto di portarmi sul luogo dell'incidente, volevo andare da lui".









“Ci conosciamo fin da piccolini ed eravamo pieni di progetti, per mettere su famiglia. Francesco lavorava alla Metro di Modena, come scaffalista notturno. Insieme avevamo affrontato anche il pesante periodo del lockdown dovuto al Covid 19: lui era stato messo in cassa integrazione, ma da luglio aveva ripreso il lavoro. Era un periodo felice per noi: la nostra casa insieme. Poi lo scorso anno lui ha preso la patente e solo un mese fa era riuscito ad acquistare la macchina nuova di cui era tanto orgoglioso”.

