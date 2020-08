Sorelle uccise dall’albero caduto sulla tenda: Malak, 14 anni, era una promessa dello sport

Tragedia in un campeggio di Marina di Massa, a Massa Carrara. Questa mattina, a causa di una tromba d’aria, un pioppo alto 4 metri, pochi minuti prima delle 8, è crollato sulla tenda nella quale si trovava una famiglia. Una bimba di 3 anni è morta sul colpo e anche la sorella 14enne, trasportata in condizioni disperate in ospedale, non ce l’ha fatta. Sono state attivate le procedure per l’espianto degli organi. Leggermente ferita la sorella maggiore, 19 anni, illesi il fratellino di 9 anni e il papà e la mamma.

La famiglia di origini marocchine, e più precisamente di Casablanca, da tempo abita a Torino. In un'altra tenda, nel campeggio 'Verde Mare', anche uno zio dei bambini. Insieme erano arrivati a Marina di Massa per le vacanze il 18 agosto scorso e sarebbero ripartiti domani. Tutti gli anni in estate tornavano in Marocco a Kenitra per le vacanze ma quest'anno no.















Avevano deciso di trascorrere le vacanze in Italia, Fatima e Hicham Lassiri e i loro figli, avevano deciso di andare in Toscana, a Marina di Massa dove ieri mattina raffiche di vento fortissimo e pioggia hanno abbattuto un albero che è crollato sulla tenda dove dormivano Malak, 14 anni e Jannat, 2 anni e mezzo. La più piccola è morta sul colpo, la sorella poco dopo il ricovero in ospedale.















Giovane promessa del judo Malak era iscritta alla scuola del maestro scuola Jigoro Kano, in via Valdellatorre a Torino, dove la ragazza viveva con la famiglia. Aveva ottenuto diversi riconoscimenti nella sua categoria e il suo sogno era quello di seguire le orme della sorella più grande, 19 anni, qualificata alle competizioni giovanili regionali di judo con la stessa società sportiva. La pagina Facebook della Scuola di Malak ha pubblicato un fiocco nella come foto profilo in segno di lutto. La famiglia ha deciso di donare gli organi della 14enne.









“Avrebbero dovuto rientrare ieri ma avevano deciso di aspettare ancora un paio di giorni”, dicono i vicini sconvolti. “Non sapevamo fossero andati in Toscana” hanno detto i vicini di casa della famiglia Lassiri a Torino, sconvolti dalla tragedia. “Andavano sempre solo in Marocco. Partivano a metà luglio andavano dai parenti in Francia e poi a casa in Marocco”.

