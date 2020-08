Una perdita davvero molto brutta per l’Italia. Grazie alle sue mani molte vite sono state salvate e in tanti devono ringraziarla se sono ancora qui. Inoltre, con le sue parole di conforto risollevava l’umore della gente, facendo godere pienamente i momenti della guarigione o faceva diventare sempre meno pesante la permanenza forzata in ospedale dei pazienti. Stiamo parlando di Margaret Zorzo, l’infermiera al lavoro nel nosocomio di Cittadella, ma originaria di Tombolo e residente a San Martino di Lupari (Padova).

Nonostante la gravità della sua malattia, nei suoi ultimi giorni di vita è stata in grado di sfoderare ancora una volta una forza incredibile. Ha avuto l'opportunità di incontrare per l'ultimo saluto i suoi due amatissimi figli, Filippo Elia e Ilaria rispettivamente di 9 e 5 anni. Ha anche dato il suo commiato all'adorato marito Francesco Angiolin, sempre al suo fianco. Questa sua forza d'animo ha letteralmente stupito tutti, ora nello sconforto per la morte di questa donna.















L'infermiera è riuscita a sedersi sulla poltrona e dunque ad alzarsi dal letto d'ospedale per riempire i figli di baci, carezze. Poi qualche ora dopo il male l'ha sconfitta, uccidendola a soli 47 anni. Durante la sua vita professionale, Margaret aveva lavorato all'interno della terapia intensiva cardiologica dell'ospedale di Cittadella; successivamente è stata un tecnico di anestesia e rianimazione nel reparto di terapia intensiva della stessa struttura sanitaria. Ma non ha fatto solo questo.















Ha fatto l'infermiera anche in maniera volontaria in America Latina, Guatemala, con Medici con l'Africa Cuamm di Padova. Quando era fidanzata, è stata anche per sei mesi al lavoro con Emergency, nel centro cardiologico gestito dall'associazione in Africa e precisamente nella capitale Khartum, in Sudan. La sua malattia è stata scoperta poco più di un anno fa, precisamente nel marzo del 2019. Aveva un tumore cerebrale, come certificato dalla diagnosi effettuata all'ospedale di Padova.









Margaret Zorzo era ricoverata a Bassano del Grappa e l’emorragia cerebrale non le ha lasciato scampo. Prima di recarsi a Vicenza per un’operazione urgente, ha voluto incontrare i figli. Alle 17 di giovedì è deceduta. Lascia anche mamma Liduina, i fratelli Graziano, Giacomo e Venanzio, la cognata Elisabetta e il cognato Emanuele. Il marito: “Non mi ha mai parlato di avere paura di morire, ma di lasciare solo me e i bambini”.

