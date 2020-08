Coda di curiosi dopo un incidente causa un tamponamento: un morto e tre feriti

Incidente mortale lungo l’autostrada A1, a poche ore di distanza da un altro scontro che ha causato lunghe code in autostrada il 28 agosto. Il primo incidente si è verificato tra Piacenza e Fiorenzuola all’altezza di Cadeo, intorno alle 14 e ha coinvolto un camion che trasportava due escavatori.

Il mezzo è rimasto fermo tra la corsia centrale e quella di sorpasso, in direzione Bologna, perdendo parte del carburante. Sul posto i sanitari della Pubblica Assistenza Croce Bianca e l'elisoccorso da Parma e il conducente è stato poi trasportato all'ospedale Guglielmo da Saliceto. I vigili del fuoco di Piacenza sono stati impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.















Sul posto si è formata una lunga fila in direzione Bologna che Milano, dovute in parte a rallentamenti dovuti alla messa in sicurezza della carreggiata dove è avvenuto il sinistro. Lungo la carreggiata una lunga fila di curiosi (in direzione Milano) si sono fermati per guardare l'incidente e proprio in quel momento una moto e un'auto si sono scontrate.















Intorno alle 15 e 40 una moto con a bordo due persone stava percorrendo ha sfiorato un pedone ed è finta sotto a un'auto. Il motociclista alla guida ha perso la vita; feriti in modo meno serio la donna che viaggiava con l'uomo, il pedone e un'altra persona che si trovava nell'auto coinvolta nell'incidente.









Come riporta il quotidiano online Piacenzasera la dinamica dell’incidente è al al vaglio della Polstrada di Guardamiglio. Sul posto sono interventi i soccorsi del 118 di Fiorenzuola, la pubblica assistenza di Cortemaggiore, l’elisoccorso da Brescia e i vigili del fuoco di Fiorenzuola per la messa in sicurezza.

