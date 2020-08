Inferno in autostrada, smart si schianta contro un tir e prende fuoco: donna muore sul colpo

Gravissimo incidente stradale sull’A1, diramazione Sud all’altezza di Torrenova, zona nell’Agro romano, nei pressi di Roma, precisamente all’altezza del chilometro diciassette. Lo scontro è avvenuto tra una Smart e camion. A perdere la vita, è stata la conducente dell’auto che, dopo il violento schianto, è andata completamente in fiamme.

Sul luogo dell'incidente la sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma ha inviato due squadre, quella Tuscolano2 (12a) e Marino(15 a). Intervenuti anche gli operatori del 118 con l'ambulanza ma le ferite della donna erano troppo gravi, non c'è stato niente da fare e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.















Sono tutt'ora in corso gli accertamenti da parte della Polizia Stradale di Settebagni per stabilire le cause dell'incidente. Il tratto dell'autostrada è rimasto chiuso per la rimozione dei veicoli e la bonifica della sede stradale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i meccanici ed il personale della Direzione V Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.















Come informa Autostrade per l'Italia, "alle ore 11:20 circa, sulla Diramazione Roma sud, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con il Grande Raccordo Anulare e Torrenova, in direzione dell'Autostrada A1 Milano-Napoli, a causa di un incidente avvenuto al km 17 che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura e nel quale una persona ha perso la vita. Il tratto di Diramazione Roma Sud chiuso per consentire i rilievi e l'intervento dei soccorritori è stato poi riaperto alle 14:30 circa".









Intorno alle 13,30 un’automobile e un’ambulanza in servizio si sono scontrate in via Casilina, a Roma. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. L’ambulanza stava trasportando una persona e aveva la sirena accesa. Due persone sono state ricoverate in codice rosso.

