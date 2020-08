“Gli accertamenti genetici effettuati sui tamponi prelevati all’interno del mezzo e sul parabrezza hanno finora fornito esito negativo, anche per quanto riguarda la presenza di eventuali tracce di sangue”. Lo ha detto il procuratore di Patti (Messina) Angelo Vittorio Cavallo parlando dei prelievi e degli accertamenti eseguiti ieri sulla Opel Corsa di Viviana Parisi che lo scorso 3 agosto, prima della scomparsa, aveva avuto un incidente in autostrada.

"Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa nei giorni scorsi, pertanto non è ancora possibile formulare allo stato alcuna seria ipotesi sulle cause di morte del piccolo Giole". E conclude: "Come già detto in precedenza questo ufficio prosegue tuttora le indagini in ogni direzione senza tralasciare alcuna ipotesi".















Intanto sono emersi alcune indiscrezioni sul comportamento che la donna ha tenuto negli ultimi mesi. A parlare al Fatto Quotidiano è Emanuele Bonfiglio, amico e datore di lavoro di Daniele Mondello, marito di Viviana e padre di Gioele. "Viviana aveva dei momenti di agitazione e dei momenti di serenità: non era semplice capire di cosa avesse bisogno o fino a che punto".















Sul Fatto si legge: "La Bibbia come unico conforto, Viviana la teneva in mano, mentre camminava di fronte la chiesa di Venetico, giù e su per il sagrato, declamando versi. Così l'hanno vista i vicini nelle settimane precedenti la scomparsa. Ma già a ridosso del giorno dell'incidente, il 3 agosto, stava meglio: 'Era andata in gita al mare col marito e il figlio a Patti, erano sereni', sottolinea Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello".









E ancora rivela di aver visto un video in cui Viviana parlava di Dio e rivolgendosi alle persone le etichettava come ‘peccatori’: “Siete tutti peccatori, io confido in Dio”, declamava sul terrazzo di casa nel video girato dal marito per mostrare al padre di Viviana come stesse la figlia. “Sì, ho visto quel video – ha detto Bonfiglio -. Daniele ha provato di tutto per starle accanto. Si rivolgeva al suocero perché era Viviana la parte forte della coppia. Decideva tutto lei. Quando lei aveva questi momenti, Daniele spaesato si rivolgeva a Luigino Parisi, non sapendo che altro fare”, ha detto l’amico del marito di Viviana.

