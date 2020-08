Italia, paura per il focolaio di febbre dengue causato da una puntura di zanzara tigre

Un caso di febbre Dengue è stato identificato dal laboratorio di Microbiologia di Padova in un uomo di Vicenza di 54 anni che avrebbe ricevuto il contagio attraverso una zanzara Tigre che ha punto familiare rientrato da una vacanza in dall’Indonesia. Oggi c’è stata la conferma che il caso indice era appunto quest’ultimo. Il virus Dengue, infatti, non si trasmette direttamente da persona a persona, ma attraverso le zanzare e le sue punture.

Il 54enne non aveva effettuato alcun viaggio all'estero, ma è stato punto da una zanzara tigre che aveva il virus in circolo. Come riferiscono gli esperti della prevenzione regionale, il paziente ha manifestato una sintomatologia simili a un'influenza risoltasi in quattro giorni. Hanno presentato la stessa sintomatologia, durata pochi giorni, altri componenti della famiglia, che attualmente sono in buone condizioni di salute e non sono stati ricoverati.















In Veneto la Regione già dal 2010 ha attivato un sistema di sorveglianza delle "febbri estive" per identificare precocemente tutti gli eventuali casi di febbre sia di importazione che autoctona, creando una rete costituita dai laboratori di Microbiologia e dai reparti di Malattie Infettive delle Aziende Ulss ed Ospedaliere del Veneto con la collaborazione dei medici di base e dei pediatri. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il focolaio sarebbe circoscritto a livello famigliare ma per precauzione sono stati avviati tutti gli interventi di disinfestazione previsti.















La malattia è trasmessa da zanzare del genere Aedes, in particolar modo la specie Aedes aegypti. Si presenta con febbre, cefalea, dolore muscolare e articolare, oltre al caratteristico esantema simile a quello del morbillo.









In una piccola percentuale dei casi si sviluppa una febbre emorragica pericolosa per la vita, con trombocitopenia, emorragie e perdita di liquidi, che può evolvere in shock circolatorio e morte. Non esistendo una vaccinazione efficace, la prevenzione si ottiene mediante l’eliminazione delle zanzare e del loro habitat.

