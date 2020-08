Coronavirus, boom di nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Nessuna regione è ‘covid free’

Aumentano ancora i contagi di coronavirus in Italia. Da ieri sono 1411 i nuovi casi, il totale sale a 263.949, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione Civile. Cinque i decessi nelle ultime 24 ore, 35.463 dall’inizio dell’emergenza.

Mentre sono 21.932 le persone attualmente positive, 1.179 in più da ieri. I tamponi eseguiti sono stati 94.024 i tamponi, il totale sale ora a 8.313.445. Nessuna regione ha fatto registrare zero contagi. Il numero delle vittime sale quindi a 35.463. Positivi al Coronavirus ancora in crescita in Veneto, che registra oggi 132 contagi in più (22.469 il totale degli infetti da inizio epidemia), ed una vittima (per complessivi 2.117 morti).















Sono 57 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Sardegna per un totale che sale a 1.967 dall'inizio dell'emergenza: I ricoverati in ospedale sono 26, di cui 2 in terapia intensiva a Sassari. I morti sono fermi a 134. In totale sono stati effettuati 130.052 tamponi. Con 17.964, tamponi eseguiti, è di 286 il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus in Lombardia, di cui 39 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologico. Si tratta quindi dell'1,6% del totale esaminato.















I ricoverati in terapia intensiva sono scesi a 14 (-3) mentre sono aumentati i pazienti negli altri reparti, in tutti 173 (15 in più). Non si è comunque registrato nessun decesso e dunque il totale complessivo: rimane di 16.857 morti. “Oggi nel Lazio si registrano 152 casi e un decesso. Di questi 102 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 2/3) ed in particolar modo con link dalla Sardegna (46%)”. Lo afferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino dell’Unità di crisi Covid-19, sottolineando il “record dei test eseguiti: oltre 13mila tra tamponi e test rapidi”.

"Il grande lavoro di testing e di tracciamento che si sta facendo in questi giorni sarà fondamentale per una ripresa in sicurezza. Quello che amareggia i nostri operatori, che torno a ringraziare – aggiunge – è che molto poteva essere evitato attraverso comportamenti responsabili e controlli".









“Se la Sardegna non accetta la reciprocità” dei test, per chi va e chi rientra dall’isola, “considerata dai tecnici l’elemento migliore per un’azione di prevenzione, noi comunque siamo pronti ad andare avanti perché l’interesse della salute pubblica viene prima di ogni altra cosa” dice D’Amato, nel bollettino dell’Unità di crisi Covid-19, riferendo che “ad oggi sono circa 600 i casi che abbiamo rilevato con link provenienti dall’isola”.

