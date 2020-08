Il 10 luglio 2020 si sono aperte le porte del carcere per Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, misteriosamente sparita nel nulla sette anni fa. I giudici della I sezione penale della Corte di Cassazione presieduti da Adriano Iasillo, dopo oltre cinque ore di camera di consiglio, hanno respinto il ricorso presentato dai legali di Antonio Logli, Roberto Cavani e Saverio Sergiampietri e “confermato” la condanna a 20 anni di reclusione stabilita dalla Corte d’Appello di Firenze il 14 maggio 2018 per l’accusa di omicidio volontario della moglie Roberta Ragusa e distruzione di cadavere.

La donna è scomparsa dalla sua abitazione di Gello di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012 e non è stata più ritrovata. “Finalmente si smetterà di dire che mia cugina era in giro a divertirsi – aveva detto la cugina della donna -. Mia cugina è morta, lo ha detto anche la Cassazione. Giustizia è fatta”. (Continua a leggere dopo la foto)















Roberta Ragusa scomparve la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 da San Giuliano Terme (Pisa). Nessun dubbio sul movente, che la sentenza ha individuato nella volontà di Logli di mettere fine al matrimonio con Ragusa e intraprendere una nuova vita con l’amante Sara Calzolaio, senza, tuttavia, cambiare nulla del suo assetto economico, come invece sarebbe avvenuto in caso di divorzio. Di avvistamenti, in questi anni, si è parlato a più riprese; anche di uno che indicava Roberta Ragusa a Cannes in compagnia di un uomo. Ma nessuno di questi ha mai intaccato il percorso giudiziario che ha visto la condanna del marito. (Continua a leggere dopo la foto)















Ora Roberta Ragusa ora è morta ufficialmente. Anche per l’anagrafe. “Uccisa il 14 gennaio 2012 sul territorio di San Giuliano”, si legge infatti nel decreto con cui il Tribunale accerta il decesso dell’imprenditrice toscana uccisa – come stabilisce una sentenza definitiva – dal marito Antonio Logli.

I figli Alessia e Daniele avevano sollevato il problema della discrepanza tra quanto affermato in sede penale e civile sulle sorti della donna. I due non potevano accedere alla successione dei beni in quanto ancora non era stata riconosciuta ufficialmente la morte della donna, proprietaria di due immobili e un fondo patrimoniale, oltre che di un altro appartamento al 50%. (Continua a leggere dopo la foto)









“Malgrado la sentenza a tutti nota, né la Procura né il Tribunale civile hanno autorizzato l’aggiornamento dello stato civile della signora Ragusa”, aveva detto l’avvocato dei ragazzi Logli lo scorso 12 agosto in un’intervista al Tirreno. Logli invece dal carcere sta scrivendo un libro in cui racconta la sua versione del caso. Ha sempre sostenuto che sua moglie se n’è andata spontaneamente e sta pensando di ricorrere alla Corte europea per i diritti dell’uomo. Anche i figli sono convinti dell’innocenza del padre.

“Tu sei pazzo!”. Pierluigi Diaco, la proposta dell’ospite vip lo spiazza. E il conduttore reagisce così in diretta