Morto tra le braccia dei genitori. Filippo, 15 anni, nessuno ha potuto fare nulla

Tragedia nella Marca: un ragazzino si è spento nella notte in casa a causa di un improvviso malore. Aveva solo 15 anni: il dramma a Signoressa di Trevignano. Ancora da verificare i contorni dell’episodio. Il giovanissimo – Filippo Monego – era in casa con i genitori papà Luigino e mamma Moira e si è sentito male accasciandosi. Immediata la chiamata del Suem verso le 21: i sanitari sono accorsi sul posto per cercare di rianimare il ragazzo per circa un’ora.

Purtroppo non c'è stato nulla da fare; pare il ragazzino sia stato stroncato da un attacco d'asma. Di tutt'altro tenore l'incidente che ha visto morire un ragazzo di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) dopo essersi sporto dal finestrino dell'auto ad Affi. Il giovane viaggiava in compagnia di quattro amici e ha sbattuto la testa contro il palo della recinzione di un vigneto, restando ucciso sul colpo. La tragedia è avvenuta lungo la strada che da Affi porta a Incaffi.















Sono accorsi i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso del ragazzo. Dai primi accertamenti dei Carabinieri sembra che il gruppo di giovani avesse trascorso la serata sul lago e stesse tornando verso un B&b della zona dove tre dei ragazzi alloggiano per un periodo di vacanza.















Solo qualche giorno prima una ragazza di sedici anni è morta finendo con lo scooter contro il palo di un semaforo a ridosso del centro cittadino. L'amica che si trovava con lei è rimasta ferita ed è ricoverata all'ospedale San Giovanni Barttista L'incidente è avvenuto in viale IV Novembre alle quatro del mattino.











Secondo una prima ricostruzione al vaglio della polizia stradale, la ragazza alla guida dello scooter ha perso il controllo del mezzo in un tratto rettilineo di strada ed è finita addsoso al semaforo, all’altezza di una svolta. L’impatto è stato violentissimo. Non è escluso che chi guidava abbia perso il controllo dello scooter per un colpo di sonno. La ragazza di sedici anni è apparsa subito in gravissime condizioni ed è morta in ospedale due ore dopo.

