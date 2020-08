Un’altra tragica morte sull’asfalto è avvenuta in provincia di Salerno in seguito all’incidente di una moto contro un’auto. Lo scontro è accaduto nella tarda serata di mercoledì 26 agosto, in pieno centro cittadino del paesino di Polla, in provincia di Salerno. La vittima è un giovanissimo di 22 anni, Pietro Lupo, di origini di Pertosa, provincia di Salerno. Pietro Lupo, in sella alla sua moto si è schiantato violentemente contro un’auto con a bordo due persone, due coniugi.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale vicino ed é deceduto in nottata, mentre tra i due coniugi a bordo dell’auto le condizioni più gravi son state riportate dalla donna, liberata dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, ad oggi ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Sul luogo dell’incidente il medico soccorritore del 118 è stato colpito da un arresto cardiaco e ricoverato immediatamente presso l’ospedale civile di Eboli. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. (Continua dopo le foto)





























Così come riportato da ondanews.it, il ragazzo era in sella alla sua motocicletta quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Bravo con a bordo una giovane coppia di Caggiano. Pietro lavorava come operaio presso una ditta che si occupa di installare ponti radio, ma sin da piccolo era appassionato per le due ruote, infatti tra i tanti messaggi degli amici lasciati sulle bacheche Facebook, vi è quella dei soci di un club di Moto: “Poche domeniche fa abbiamo trascorso una bellissima giornata insieme e quando parlavi della tua moto ti luccicavano gli occhi – si legge -. Il destino con te è stato molto crudele”. (Continua dopo le foto)









Il giovane centauro amava anche dedicarsi allo sport, in particolar modo allenarsi in palestra e prendersi cura del suo fisico. Era un ragazzo stimato e benvoluto da tutti non solo a Pertosa ma in molti paesi del Vallo di Diano. La sua morte lascia senza conforto i genitori, Carlo e Natalina, il fratello Ciro, la sorella Caterina e i tanti amici. La salma attualmente si trova presso l’ospedale “Curto” di Polla a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rilascio per la celebrazione delle esequie.

Addio mamma Deborah: morta a 31 anni per una terribile malattia. Lascia 3 figli piccoli e il marito