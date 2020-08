Addio mamma Deborah: morta a 31 anni per una terribile malattia. Lascia 3 figli piccoli e il marito

Ben due paesi, Giavera e Sacile, tra Veneto e Friuli piangono la scomparsa di Deborah Cinquemani, una mamma di soli 31 anni morta per un tumore raro. Deborah Cinquemani era originaria di Sacile e subito dopo il diploma, aveva iniziato a lavorare nella tabaccheria gestita dal padre, di nome Leo. Deborah si era trasferita a Giavera da pochi anni, dopo il matrimonio con Rosario Pompeo, di origini calabresi, i due si erano conosciuti nel 2011.

Con lui Debora Cinquemani aveva avuto tre figli, i gemelli Leonardo e Francesco e Maria Pia, la più piccola.





























Postumo all'incontro con il marito Rosario, Deborah aveva abbandonato Sacile per trasferirsi definitivamente a Giavera del Montello, luogo che era diventato casa sua e in cui aveva messo su famiglia, facendosi conoscere e apprezzare dalla gente del paesino. Il tempo sembrava scorrere placido, scandendo i ritmi di una vita pressoché perfetta. Poi l'arrivo 2018, anno in cui Debora aveva 29 anni, che ha portato con sé i primi problemi di salute della giovane, dovuti a un incidente stradale. A queste prime avvisaglie di salute, nel 2019, si aggiunse un grave infortunio al piede, un dolore martellante che non le permetteva un momento di tregua.









Pochi mesi fa, Deborah Cinquemani ha deciso di effettuare dei controlli al riguardo, sottoponendosi alla tac e a una serie di di altri esami che le permettessero di comprendere l’origine di quel dolore. La diagnosi è stata straziante ed ha lasciato tutti quanti sotto shock: “tumore maligno del tritone”, un rarissimo tumore incurabile che colpisce i tessuti molli. La malattia era ormai in stato avanzato. Deborah è stata ricoverata all’hospice “Casa dei gelsi” ma ogni tentativo di cura si è rivelato inutile. I funerali sono stati celebrati lunedì 24 agosto a Giavera del Montello.

