Vittoria, la piccola guerriera non ce l’ha fatta. Morta a 5 anni per un tumore rarissimo

Zoppola, cittadina di circa 8mila anime in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, piange la sua piccola guerriera. Vittoria Marti, 5 anni, è morta a causa di un tumore al tronco encefalico. Si è spenta ieri pomeriggio, a pochi giorni dal suo sesto compleanno.

Per lei si erano mosse tante persone per raccogliere fondi per darle un'ultima speranza, quella di poter essere operata. Ma non c'è stato nulla da fare. Come scrive il Gazzettino, la mamma Alessandra e il papà Adriano, genitori anche di un bimbo, hanno affidato ai social tutto il loro dolore, parole d'emzione per la piccola sconfitta dal male. L'intera comunità di Zoppola si è stretta attorno a mamma e papà di Vittoria.















Vittoria aveva iniziato a star male. Forti mal di testa, accompagnati da mal di schiena. I sospetti, una visita e il responso che non vorresti mai sentire: la piccola era affetta da DIPG, neoplasia molto aggressiva che coinvolge più del 50% del ponte, una parte del tronco encefalico.















L'aspettativa di vita, nel suo caso, andava dai 9 e ai 12 mesi circa, per una malattia mostruosa, alla quale, sopravvive solo l'1% dei pazienti. Il tumore risultava inoperabile e i genitori avevano trovato una clinica di Hannover disposta a tentare il difficile intervento. Un'operazione che aveva costi molto elevati.









Per questo, su Facebook, era stato creato un gruppo “Raccolta fondi di Alessandra (la mamma) per Vittoria” su cui tantissime persone avevano effettuato donazioni. E un’iniziativa identica era scatta anche tra le forze armate, perché il papà Adriano è militare.

