L’Italia trema ancora: scossa di terremoto avvertita dai cittadini. Ecco dove

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, nelle Marche. Ne dà notizia l’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 5 chilometri da Cerreto, l’ipocentro è a una profondità di 6 chilometri. Non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Erano cira le 4,46 di stamattina quando una scossa di magnitudo 3.5 è stata avvertita in tutta la zona montana. Il sisma, preceduto da un forte boato, ha avuto una durata di 15 secondi e anche a Fabriano ha fatto sentire i suoi effetti senza provocare danni e panico.















Sui social tantissimi i messaggi delle persone che sono state svegliate dalla scossa: "Terremoto breve ma molto intenso avvertito in una frazione di Fabriano", "appena stata svegliata dal #terremoto. bene amici e amiche, direi che per il 2020 siamo al completo", "Quando vedi #terremoto in tendenza di prima mattina, leggi i tweet e vedi che ci sono state scosse dappertutto".















Il 26 Agosto 2020 ore 10:54 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 e profondità 11 chilometri anche a Fiumalbo, in provincia di Modena, in Emilia Romagna. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 2.7 è classificato come terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi.









Lo studio – C’è un legame tra i terremoti che scuotono l’Appennino e la presenza di CO2 nelle falde: i campionamenti fatti negli ultimi 10 anni mostrano che l’anidride carbonica raggiunge la massima concentrazione in occasione di attività sismica. La scoperta è stata pubblicata su Science Advances dall’Ingv e dall’Università di Perugia. “Non sappiamo ancora se la CO2 è un segnale che annuncia il sisma”, spiegano i ricercatori.

