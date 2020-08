Aumentano i casi di coronavirus in Italia. Rispetto agli 878 di ieri, nella giornata di oggi, mercoledì 26 agosto, si segnalano 1.367 nuovi positivi. C’è però da sottolineare il record assoluto di tamponi effettuati in 24 ore: 93.529, 21.188 in più di ieri. Il rapporto casi positivi-tamponi scende all’1,4%. Triplicato il numero dei decessi: i morti per complicanze legate al Covid-19 sono infatti 13. Sul dato complessivo influiscono gli 11 decessi registrati dal Veneto nei giorni scorsi, ma conteggiati oggi.

In terapia intensiva ci sono attualmente 69 pazienti, tre in più. Il numero più alti di casi è in Lombardia, dove ci sono stati 269 positivi. Seguono Lazio a quota 162, Toscana a 161, Veneto a 147, Campania a 135, Sardegna a 53. Il totale dei contagiati ammonta a 262.540. I nuovi guariti sono 314, 206.329 dall'inizio dell'emergenza. Stabili i ricoveri in ospedale, nonostante l'incremento dei casi. Quelli in regime ordinario sono 3 in meno, 1.055 nel complesso, in isolamento domiciliare 19.629.















Nei giorni scorsi Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, ha affermato: "La pandemia di Covid-19 ha messo a dura prova i sistemi sanitari del mondo. L'Italia, va ricordato, è stato il primo Paese occidentale investito dall'ondata epidemica di quella che era a tutti gli effetti una infezione sconosciuta. Io credo che tranquillamente si possa dire che l'Italia come sistema Paese ha dato prova di sé nella capacità di controllare nel miglior modo possibile quella che era la diffusione epidemica".















"Una grande risposta all'emergenza coronavirus si è avuta per tutto quello che ha riguardato l'approntamento di letti nelle terapie intensive – ha rimarcato Locatelli -, per poter gestire al meglio le necessità che i cittadini che si sono ammalati di Covid-19 avevano. Quando è iniziata l'epidemia il Paese aveva poco più di 5mila posti letto nelle terapie intensive e si è arrivati ad averne 9mila e più. Per dare l'idea di quanto questa resilienza del sistema sanitario è stata cruciale, ricordiamoci che il 3 aprile più di 4mila concittadini erano ricoverati nelle terapie intensive".









“Oggi siamo in grado di garantire alcune delle strategie cruciali per individuare prontamente focolaio epidemici per circoscriverli – ha sottolineato – Abbiamo un sistema che è in grado di produrre tutta una serie di dispositivi di protezione individuale importanti per prevenire la diffusione del contagio. E’ un Paese che in queste settimane ha strutturato i letti in terapia intensiva affinché siano disponibili”.

