“Un’altra brutta notizia”. Flavio Briatore, si mette male per l’imprenditore positivo al Covid: cosa è successo

Si mette male, davvero male per Flavio Briatore. Ma non dal punto di vista medico, o quantomeno non solo. Dopo il focolaio che si è sviluppato al Billionaire in Sardegna, anche il ristorante Cipriani di Montecarlo, di proprietà di Briatore, è stato chiuso a scopo precauzionale per il rischio di contagi da Coronavirus. La decisione è stata presa dopo che un membro del personale esterno e uno interno sono risultati positivi. A comunicarlo è stata la stessa società in una nota pubblicata sul proprio portale. L’annuncio arriva a poche ore dalla notizia del ricovero di Briatore all’ospedale San Raffaele di Milano, perché risultato positivo.

"Sfortunatamente, un membro del personale esterno e uno interno sono risultati positivi al Coronavirus", è scritto nell'annuncio, pubblicato in lingua inglese. "Per cautela e con la stessa cura e sicurezza dei nostri ospiti e del nostro team, abbiamo preso la decisione di chiudere temporaneamente Cipriani con effetto immediato", prosegue l'annuncio.















E riguardo Briatore, ne ha anche parlato anche Daniela Santanché: "Ho parlato con lui oggi, mi ha detto che è stato ricoverato per un'infiammazione alla prostata". Intervenendo alla trasmissione di La7, In Onda, condotta da Telese e Parenzo, l'amica dell'imprenditore ha affermato: "Sento dare notizie sulla salute di Flavio Briatore…".















"Ho parlato con lui più volte oggi e anche ieri. Sono stata autorizzata da Flavio, uno dei miei migliori amici: Flavio è stato ricoverato per una recidiva di prostatite. Si trovava a Montecarlo, ha chiamato il professor Zangrillo. Positivo al coronavirus? Chi lo dice?".











E ancora: “In questo preciso momento posso affermare che è stato ricoverato per infezione alla prostata recidiva, l’ha avuta 3 mesi e 6 mesi fa. Io ad oggi non nessuna evidenza sull’esito del tampone e sono una delle sue migliori amiche”. La Santanché non ha smentito che Briatore sia positivo, ma ha precisato che il motivo del ricovero sarebbe un altro e che nessuno ha mai confermato la notizia che il proprietario del Billionaire sarebbe risultato positivo al Covid-19.

