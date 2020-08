“Quando l’ho saputo mi sono girati i cog…i”. Giallo di Caronia, il papà di Viviana e nonno del piccolo Gioele è una furia

Continua ad essere un giallo la morte della dj 43enne Viviana Parisi e di suo figlio Gioele. Sulla vicenda in queste ore è intervenuto anche il papà della donna, Luigino Parisi, che ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il suo arrivo al tribunale di Patti. Insieme a lui c’erano gli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza. L’uomo ha quindi affermato: “Quando ho saputo che già all’indomani della scomparsa un drone ha ripreso il corpo di Viviana mi sono girati i cog…i”. Poi ha aggiunto altro.

Il nonno del piccolo Gioele ha quini detto ancora: “Avrebbero potuto scoprire il corpo di mia figlia già molto prima. Se io sono un lavoratore devo guardare quelle immagini. Non che ho 16 mila fotogrammi e li guardo quando ho tempo. Per me c’è stata superficialità nelle ricerche”. In Procura si è presentato anche il marito di Viviana e papà del bimbo, Daniele Mondello. L’avvocato Gentile ha invece dichiarato successivamente: “Oggi speriamo davvero che sia una giornata decisiva”. (Continua dopo la foto)















Il legale ha proseguito, affermando: “Mancano punti fermi, vogliamo solo capire quali sono le ipotesi e cosa è successo. Adesso continua il momento del dolore. La famiglia vuole capire, vogliamo capire. Nomineremo i nostri consulenti. C’è una dinamica che va ricostruita, speriamo che la medicina legale ci possa aiutare e darci risposte certe”. Intanto, il procuratore di Patti Angelo Cavallo sta per conferire gli incarichi ai consulenti di parte in vista del sopralluogo a Caronia. (Continua dopo la foto)















Il difensore Cozza ha invece dichiarato: “Sono state fatte già tante ricostruzioni senza avere elementi certi”. Il magistrato di Patti ha incontrato in Procura cinque funzionari della polizia scientifica di Palermo. Domani mattina dovrebbero essere eseguiti nuovi accertamenti biologici non ripetibili nel laboratorio di genetica forense del capoluogo siciliano. Si tratterebbe di materiale biologico, che è stato prelevato dal corpo di Viviana e di altri esami Dna per avere la certezza sulle identità. (Continua dopo la foto)









Ieri Daniele Mondello era esploso di rabbia: “Mia moglie non ha mai toccato mio figlio neppure con un dito, credo siano stati aggrediti da animali. Quanto prescritto a Viviana era finalizzato a lenire il suo stato d’ansia: a causa del Covid, e dei mesi di clausura forzata in casa, temeva per la sua famiglia. La stessa paura che abbiamo avuto tutti. Finché vivrò e Viviana e Gioele mi daranno la forza di andare avanti lotterò fino alla mia morte per sapere la verità”.

Caso Viviana e Gioele, nuovo sopralluogo nei boschi di Caronia