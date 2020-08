La procura di Siracusa aveva aperto un fascicolo su Letizia Spatola dopo che il figlio Evan Giulio Lo Piccolo a inizio luglio era finito all’ospedale di Noto con una frattura alla clavicola. I medici hanno mandato il referto ai carabinieri di Rosolini che hanno avviato un’indagine sulla donna, ma l’inchiesta non è riuscita a impedire l’uccisione del bambino, morto il 17 agosto. Letizia Spatola è stata arrestata insieme al nuovo compagno, Salvatore Blanco, con l’accusa di omicidio volontario e maltrattamenti.

Come riporta La Stampa, il padre del piccolo, Stefano, 26 anni, genovese, insiste sulla richiesta di giustizia per il suo bambino. E proprio il padre si è detto ieri «sorpreso» del fatto che l'esposto presentato il 6 agosto scorso dal suo avvocato Federica Tartara in Procura sia arrivato a Siracusa, come confermato dal pm Gambino, solo il 22 agosto. Gli stessi magistrati siciliani hanno ricostruito come l'incartamento sia stato "sia stato messo in spedizione il 14 e sia stato effettivamente spedito il 17 agosto". Arrivando in Sicilia solo il 22.















Intanto sul fronte investigativo la Procura mette nel mirino il comportamento dei medici del pronto soccorso di Noto che visitarono il piccolo tre volte senza spedire i referti medici all'autorità giudiziaria e degli assistenti sociali. La mamma nega ogni forma di maltrattamento sul figlio e dice di essere stata plagiata dal compagno convivente Salvatore Blanco senza nemmeno che se ne rendesse conto.















La prova decisiva per inchiodare i due è arrivata dal luminol. Lo scorso 21 agosto durante il sopralluogo nell'abitazione di Blanco, compagno della mamma di Evan, gli specialisti hanno trovato nell'abitazione di via Eloro 6 a Rosolini "sostanza ematica su un cuscino della culla in gommapiuma privo di fodera". Sangue, dunque, che dimostra come il piccolo sia stato picchiato e ferito in casa dalla madre e dal compagno.









Come riporta La Repubblica, i referti dei sanitari sono racconti dell’orrore. Il 27 maggio il bimbo arriva in ospedale con una frattura scomposta del femore destro con tumefazioni dell’anca e del ginocchio destro. Il 12 giugno i medici lo curano per una ferita infetta. Il 6 luglio Evan ha una frattura della clavicola sinistra. Negli ultimi due episodi la mamma si è allontanata volontariamente dal pronto soccorso.

