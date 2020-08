Tanta rabbia da parte di Daniele Mondello è stata manifestata in queste ore. Il marito di Viviana Parisi e papà del piccolo Gioele ha deciso di affidare al social network Facebook le sue considerazioni. Nel post ha dunque scritto: “Mia moglie non ha mai toccato mio figlio neppure con un dito, credo siano stati aggrediti da animali. Quanto prescritto a Viviana era finalizzato a lenire il suo stato d’ansia: a causa del Covid, e dei mesi di clausura forzata in casa, temeva per la sua famiglia”.

Poi: "La stessa paura che abbiamo avuto tutti. Finché vivrò e Viviana e Gioele mi daranno la forza di andare avanti lotterò fino alla mia morte per sapere la verità. Il mio dolore non ha confini ma non sono disposto a tollerare altro fango su Viviana, me o la mia famiglia". Ha poi voluto postare anche un video che ritrae i boschi di Caronia ed ha aggiunto: "Allego un video, le immagini parlano da sole". Mondello non riesce proprio ad accettare questo accanimento nei confronti di Viviana.















Quando ha scritto "quanto prescritto a Viviana" era in riferimento alla terapia farmacologica che la donna ha assunto per qualche giorno, ovvero le famose pillole ingerite a giugno. E a proposito di questo episodio, erano circolate voci che parlavano di un tentativo di suicidio di Viviana proprio in quel mese. Ipotesi poi smentita categoricamente dagli avvocati della famiglia, che avevano anche allegato il verbale del pronto soccorso. Pare che la dj avesse semplicemente preso una dose in più per errore.















Qualche ora fa ha diramato una nota il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che ha provato a fare maggiore luce sul giallo: "Dall'esame dei fotogrammi, dopo una prima elaborazione ed ingrandimento, il consulente di questa Procura verificava che già alle ore 10.15 circa del mattino del 4 agosto, era visibile ai piedi del traliccio il corpo di Viviana Parisi. Verosimilmente era nella identica posizione in cui qualche giorno dopo veniva ritrovato. Al momento non si evidenzia la presenza del corpo di Gioele vicino a quello della madre".













Il procuratore ha proseguito, dicendo: “In ogni caso, ulteriori elementi dovranno essere ricavati dal necessario successivo approfondimento ricorrendo a tutti i possibili strumenti tecnici diretti dall’analisi dei medesimi fotogrammi. Con riferimento alle indagini relative al decesso di Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello, la Procura della Repubblica di Patti sta proseguendo le indagini al fine di acquisire elementi di prova e riscontri”.

