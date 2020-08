“Trovata in una vasca di ghiaccio”. Francesca muore a 24 anni dopo una festa a casa: è giallo

Una ragazza di 24 anni, Francesca Manfredi, è stata trovata senza vita a Brescia, nel centro storico. A chiamare i soccorsi sarebbero stati degli amici che erano con lei e che per tutta la giornata sono stati interrogati dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato. La giovane purtroppo era già morta quando sono arrivati i soccorsi e ora si cerca di fare chiarezza su quali possano essere state le cause del decesso.

Francesca Manfredi viveva nell'appartamento in cui è stata trovata morta, di propietà della madre. Il sabato sera ci sarebbe stata una festa alla quale aveva invitato diversi amici. La polizia ha trovato alcol e droga all'interno dell'appartamento e potrebbero essere stati proprio quelli la causa della morte della 24enne.















Si legge sul Corriere della sera: "La chiamata ai soccorsi pare sia scattata attorno alle dieci di ieri mattina. Fondamentale sarà capire l'ora della morte. E soprattutto, oltre all'esatta causa del decesso, se un intervento più tempestivo le avrebbe salvato la vita. Per questo tutti coloro che sabato sera e ieri erano con lei sono stati sentiti in questura alla presenza del pm di turno, Carlotta Bernardini. Non si esclude possano finire nel registro degli indagati per aver temporeggiato, appunto".















I soccorsi sono stati chiamati la domenica mattina intorno alle 10. Quando l'equipe medica si è presentata nell'appartamento della giovane ha trovato il corpo di Francesca in una vasca piena di ghiaccio, con ancora i vestiti addosso. Gesto che potrebbe essere un disperato tentativo per rianimarla.









Tanti i messaggio che in queste ore si susseguono sui social tra gli amici e conoscenti di Francesca: “Troppo presto, troppo troppo presto – scrive un amico su Facebook – che la terra ti sia lieve e tu possa trovare la pace che tanto cercavi… Ci rivedremo un giorno”. Francesca aveva appena 24 anni, una grande passione per i tatuaggi, e per la musica da discoteca.

