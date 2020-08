Scomparsa di Ferragosto, svolta nel caso di Sabrina: cosa hanno trovato sul pianerottolo di casa

Continuano le indagini per ricostruire cosa sia accaduto nella notte tra il 14 e il 15 agosto alla 39enne Sabrina Beccalli scomparsa dalla cittadina di Crema, nel Cremonese. Gli inquirenti stanno concentrando le ricerche nella zona di Vergonzana, il fiume Serio, Salvirola e il canale Vacchelli, dove, in una chiusa, sono state trovate delle scarpe che “con alta probabilità” rendono noto gli investigatori, potrebbero appartenere alla donna.

Intanto i Ris hanno rinvenuto tracce di sangue sul pianerottolo dell'appartamento a Crema in cui si sospetta che la donna sia stata uccisa. Il presunto killer Alessandro Pasini è in custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere.















L'appartamento in cui sono state trovate le tracce di sangue è quello della ex di Pasini. Come scrive TgCom in quell'alloggio Sabrina sarebbe stata portata dall'uomo e lì sarebbe poi morta. Verifiche con il luminol hanno permesso di individuare sangue, oltre che sul pianerottolo, anche in bagno. Tracce che sarebbero state lavate ma che col luminol restano comunque visibili.















Pasini ha infatti raccontato di aver incontrato Sabrina proprio quella notte e di aver trascorso con lei alcune ore nelle quali entrambi avrebbero fatto uso di alcol e sostanze stupefacenti, l'uomo ha ammesso anche di aver tentato nei suoi confronti un approccio sessuale e di essere stato rifiutato.









La tesi di Pasini è che la donna sia morta “per un malore o overdose ma noi – ha detto il colonnello Lorenzo Carlo Maria Repetto – pensiamo che questo non sia successo”. Gli investigatori sono convinti che lui l’abbia uccisa in seguito a una avance rifiutata, nella casa della sua ex fidanzata (ignara, in ferie in Sicilia). Il cadavere non si trova e la cisterna di liquami in campagna, svuotata in 24 ore, non ha restituito nulla.

