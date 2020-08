Coronavirus, la corsa del contagio non si ferma: superata quota 1000 in 24 ore

Continua a salire la curva dei contagi da Coronavirus Italia. Dopo il balzo degli ultimi due giorni (ieri +947, due giorni fa +845) oggi la Protezione Civile ha registrato oggi un aumento di +1.071. Per quanto riguarda i decessi, invece, le nuove vittime sono 3, a fronte delle 9 di ieri e le 6 di due giorni fa. In totale, le morti legate al Covid-19 salgono a 35.430. Il bilancio dei contagi registrati fin dall’inizio del monitoraggio è di 258.136. Gli attualmente positivi sono invece 17.503 (ieri 16.678).

La situazione più difficile nel Lazio. "Oggi si registrano zero decessi e 215 casi, di questi il 61% sono link di rientro. Oggi è record di positivi, mai così tanti, legati in modo prevalente ai casi con link dalla Sardegna 45% (97 casi). Sono in prevalenza giovani e asintomatici. In questa fase il tema non sono né le ospedalizzazioni, né le terapie intensive che sono assolutamente sotto controllo e non danno alcuna preoccupazione, ma bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare".















Lo sottolinea nel bollettino quotidiano l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato."Nella Asl Roma 1 sono 63 i casi nelle ultime 24h e di questi cinquantuno sono di rientro, quaranta con link da Sardegna, due da Spagna, tre da Slovenia, due da Stati Uniti, due da Emilia-Romagna e due da Campania. Due i casi con un link al cluster della casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore dove è in corso l'indagine epidemiologia.















Nella Asl Roma 2 sono 42 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi tre sono contatti di casi noti e isolati. Venti sono di rientro, dieci con link da Sardegna, uno da Grecia altri nove casi con indagine epidemiologica in corso", aggiunge D'Amato. "Nella Asl Roma 3 sono 26 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi tredici sono di rientro, dodici con link da Sardegna e uno da Emilia-Romagna. Sono sei i casi contatti di casi già noti e isolati e tra questi una bambina di un anno.











Due i casi riferiti a un ragazzo e una ragazza che hanno partecipato ad una festa in spiaggia a Ostia. Nella Asl Roma 4 sono 12 i casi nelle ultime 24h e tra questi cinque sono con link da Sardegna e sei sono contatti di casi positivi già noti e isolati – precisa l’assessore – Un caso ha un link con il locale Malaspina dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 5 sono 15 i casi nelle ultime 24h e si tratta di undici casi di rientro, sette con link da Sardegna, due da Romania, uno da Francia e uno da Croazia. Sono due i casi contatti di casi già noti e isolati”.

