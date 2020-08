E’ terminato presso il laboratorio della Polizia scientifica di Palermo l’esame sui vestiti indossati da Viviana Parisi al momento del ritrovamento del corpo sotto un traliccio nei boschi di Caronia (Messina). Presente anche il medico legale incaricato dalla Procura di Patti (Messina) Elvira Ventura Spagnolo che ha eseguito gli esami su una campionatura. Successivamente la polizia scientifica farà delle indagini Genetico forensi sui campioni.

"Abbiamo fatto dei prelievi – ha spiegato il medico all'Adnkronos – al fine di effettuare delle successive indagini di carattere genetico-forense. Quindi l'estrazione di Dna per capire intanto la tipologia di materiale presente sull'indumento. E a quel punto viene individuato se si tratta di materiale di natura umana e si estrae il Dna. Bisogna considerare che essendo un indumento indossato da un cadavere in avanzato stato di putrefazione può essere intriso di materiali putrefattivi e quindi il Dna può essere deteriorato, dunque non necessariamente la sua estrazione può essere agevole".















Dice ancora il medico che ha anche eseguito l'autopsia sul cadavere si Viviana Parisi ed eseguirà quello sul piccolo Gioele. "Si procederà poi con indagini di carattere genetico sempre per il discorso del Dna su altro materiale biologico – dice – però verrà fatto successivamente". Oggi per la dottoressa "non poteva emergere nulla perché si effettuano i prelievi successivi".















Intanto, a 150 km di distanza, è un susseguirsi di indiscrezioni su un presunto tentativo di suicidio della donna, che sarebbe avvenuto a fine giugno. Viviana, a giugno "aveva chiamato il marito Daniele dicendo che si sentiva male perché aveva ingerito cinque o sei pillole". Il marito Daniele la portò subito "al Policlinico di Messina" dove le venne fatta una flebo.











“Ma non sappiamo se è stato un tentativo di suicidio”. Poi Viviana “decise di tornare a casa” perché lei “firmò le dimissioni”. A raccontarlo è Mariella Mondello, la sorella di Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi. Dopo essere tornata a casa “riprese la cura” che le avevano prescritto tempo prima. Due mesi prima, il 17 marzo, in pieno lockdown, la donna era stata portata all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) dove le era stato diagnosticata una forma di “paranoia”. Ha avuto un crollo mentale “dovuto a una crisi mistica”. E’ quanto risulta scritto su un certificato medico rilasciato dall’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto e che la donna teneva nel cruscotto della sua auto. Come ha confermato il procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo. Anche se ieri il marito Daniele ha voluto sottolineare che la donna “negli ultimi periodi non era un cura e non prendeva pillole”.

